Der SV Waldmössingen holt in der Kreisliga A1 die Meisterschaft, das Rennen um Rang zwei ist weiter offen. In der A3 vertagt Nusplingen/Obernheim die Meisterschaftsentscheidung.

SV Waldmössingen – SGM Schörzingen/Zepfenhan 4:1 (3:1). Pflichtaufgabe erfüllt und die Meisterschaft in der Kreisliga A1 endgültig in trockene Tücher gebracht: Die Heimelf um Coach Mladen Nikolic feierte mit Treffern von Benjamin Kimmich (17.), Denis Kimmich (35., 45.) und Damian Kaminski (76.) ihren insgesamt 22. Saisonsieg.

Durch die Niederlage des Verfolgers Bochingen gegen Irslingen (3:4) steht Waldmössingen bereits drei Spieltage vor Saisonende als Meister und Aufsteiger fest. Spannend bleibt das Rennen um Platz zwei zwischen Bochingen und dem SV Heiligenzimmern, dessen Partie gegen Binsdorf beim Stand von 1:0 wegen eines Gewitters abgebrochen wurde, wohl bis zum letzten Spieltag.

SV Böttingen – SGM Nusplingen/Oberheim 4:2 (2:1). Am 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 kam es zum Gipfeltreffen der beiden besten Mannschaften, mit demselben Ausgang wie im Hinspiel: Der Tabellenzweite aus Böttingen setzte sich erneut gegen den Spitzenreiter aus Nusplingen durch. Dabei erwischte zunächst der Ligaprimus den besseren Start. Torjäger Edgar Huber brachte Nusplingen mit 1:0 in Führung 12.). Doch die Gastgeber fanden noch vor der Pause die passende Antwort: Julian Grimm glich nach einem Eckball zum 1:1 aus (27.), ehe Leon Grimm per umstrittenem Handelfmeter (34.) die Partie zugunsten Böttingens drehte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Böttingen tonangebend. Leon Grimm erhöhte auf 3:1 (63.), bevor Jordan Schiebli mit dem 4:1 die Vorentscheidung herbeiführte (74.). Der Treffer von Lukas Peter zum 4:2 (86.) stellte schließlich nur noch Ergebniskosmetik dar. „Wir sind gut in die Partie gekommen und auch verdient in Führung gegangen. Nach dem fragwürdigen Elfmeter ist das Spiel gekippt und Böttingen hat verdient gewonnen“, sagte SGM-Coach Enrico Sisto.

Nusplingen bleibt trotz Niederlage Tabellenführer

Trotz der Niederlage bleibt Nusplingen mit sechs Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger weiterhin souveräner Tabellenführer. Bei noch vier ausstehenden Partien ist die mögliche Meisterfeier damit lediglich vertagt.