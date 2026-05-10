Der SV Waldmössingen holt in der Kreisliga A1 die Meisterschaft, das Rennen um Rang zwei ist weiter offen. In der A3 vertagt Nusplingen/Obernheim die Meisterschaftsentscheidung.
SV Waldmössingen – SGM Schörzingen/Zepfenhan 4:1 (3:1). Pflichtaufgabe erfüllt und die Meisterschaft in der Kreisliga A1 endgültig in trockene Tücher gebracht: Die Heimelf um Coach Mladen Nikolic feierte mit Treffern von Benjamin Kimmich (17.), Denis Kimmich (35., 45.) und Damian Kaminski (76.) ihren insgesamt 22. Saisonsieg.