Kreisliga Staffel Schwarzwald: Derbysieg für Obereschach, Hayn als Vorbild – Eigentore drehen Partie

Der SV Obereschach feiert beim Stadtderby einen klaren 5:1-Auswärtssieg – angeführt von Vorbild Christoph Hayn. Zwei Eigentore drehen dagegen das Spiel bei der SG Alemannia V-H-U.

Kreisliga A1: Trainer Franz Ratz vom SV Obereschach kann sich zwar nicht genau erklären, warum es auswärts so gut läuft, war nach dem 5:1-Stadtderby bei der DJK Villingen aber sichtlich erleichtert. „Wir spielen daheim nicht wirklich schlechter, doch bei den Niederlagen gegen Fischbach-Weiler und Mönchweiler/Peterzell hatten wir einfach keinen guten Tag und verloren verdient.“

Ein Vorbild im Team Auswärts hingegen läuft es: Im sechsten Spiel gab es den sechsten Sieg. „Ja, da läuft es. Wir waren durch das Remis der DJK in Fischbach gewarnt. Die erste Halbzeit war nicht so eindeutig, wie es am Ende aussah.“

Ein Schlüssel des Tabellenführers ist der breite Kader und der Mix aus Erfahrung und jungen Spielern. Ratz erinnert sich: „Im Sommer wurde ich dafür belächelt.“ Besonders hervorgehoben wird Christoph Hayn. Der 37-jährige Abwehrhüne kehrte vom FC Kappel zurück und erzielte per Kopf das 2:1 – es war sein viertes Kopfballtor in den vergangenen vier Partien.

Ratz lobt ihn nicht nur für seine Treffer: „Er steht immer richtig, hält den Kopf hin und trainiert unsere A-Jugend. Der Pole, wie wir ihn nennen, ist ein Vorbild in Sachen Einsatz, Wille und menschlich wertvoll.“ Hayn bildet gemeinsam mit Keeper Dennis Deiter das Abwehrzentrum, wobei Deiters Onkel Thomas Deiter in den 1980er- und 1990er-Jahren Eishockey-Bundesligaspieler beim Schwenninger ERC war.

Gegner rettet Fischbach

Zusammen mit weiteren Routiniers wie René Rieger, Jan Sakschweski und Roman Riegger führt Hayn die jüngeren Spieler um Torjäger Noah Nocht. Dieser hat 14 der 40 Saisontore erzielt und könnte seine 21 Treffer aus der letzten Runde vielleicht schon vor der Winterpause egalisieren.

Auch der Tabellenzweite SG Fischbach-Weiler sorgt derzeit für Spannung – unterstützt unfreiwillig von ihren Gegnern. Gegen die DJK Villingen rettete ein Villinger Eigentor vergangene Woche ein 1:1, zudem wurde ein Elfmeter kurz vor Schluss vergeben.

Beim Topspiel auf dem neuen Kunstrasen der SG Alemannia V-H-U kam es sogar zu zwei Eigentoren in der 80. und 91. Minute, die das Spiel drehten. Die beiden V-H-U-Spieler Patrick und Marco Weißer erlebten wohl ein denkwürdiges Spiel, auch wenn der Bezirksrekord für Eigentore weiter beim FC Peterzell liegt: 1986/87 unterliefen seinem Team bei einer 2:3-Niederlage gegen den FC Neuhausen drei Selbsttore.