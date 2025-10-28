Kreisliga Staffel Schwarzwald: Derbysieg für Obereschach, Hayn als Vorbild – Eigentore drehen Partie

Der SV Obereschach feiert beim Stadtderby einen klaren 5:1-Auswärtssieg – angeführt von Vorbild Christoph Hayn. Zwei Eigentore drehen dagegen das Spiel bei der SG Alemannia V-H-U.
Kreisliga A1: Trainer Franz Ratz vom SV Obereschach kann sich zwar nicht genau erklären, warum es auswärts so gut läuft, war nach dem 5:1-Stadtderby bei der DJK Villingen aber sichtlich erleichtert. „Wir spielen daheim nicht wirklich schlechter, doch bei den Niederlagen gegen Fischbach-Weiler und Mönchweiler/Peterzell hatten wir einfach keinen guten Tag und verloren verdient.“