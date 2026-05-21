Kreisliga Staffel 3: Gündringen braucht Siege und Schützenhilfe im Abstiegskampf

Für den SV Gündringen zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, während der TSV Haiterbach mit einem Auswärtssieg dem Relegationsplatz einen großen Schritt näher gekommen ist.

Für den SV Gündringen und ihren Trainer Markus Bradtke ist es im Abstiegskampf sprichwörtlich fünf vor zwölf. Die Gündringer gehen mit der Hypothek in den Ligaendspurt, fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufholen zu müssen – bei nur noch drei verbleibenden Spielen. Große Illusionen macht sich Bradtke allerdings nicht. An diesem Spieltag geht es gegen die SG Vöhringen II. „Wir müssen wohl oder übel unsere restlichen drei Spiele alle gewinnen und darauf hoffen, dass unsere Mitkonkurrenten wie die SG Empfingen II oder mein früherer Verein, der SV Vollmaringen, auch für uns mitspielen. Aus eigener Kraft können wir den Ligaverbleib nicht mehr schaffen.“

Dabei liest sich die Bilanz von Bradtke nach seiner Verpflichtung in der Winterpause gar nicht so schlecht. Der Start nach seiner kurzfristigen Übernahme mit den Siegen gegen die SGM Bildechingen/Nordstetten und die SG Altheim-Grünmettstetten war verheißungsvoll. Danach konnte die Bradtke-Elf allerdings nur noch die Partie gegen die zweite Mannschaft aus Empfingen für sich entscheiden.

Defensive wurde verbessert

Zuletzt zog der A-Ligist gegen die beiden Spitzenteams aus Haiterbach (0:1) und Tabellenführer Salzstetten (0:4) den Kürzeren.

Vor allem die knappe Niederlage gegen Haiterbach ärgerte den Gündringer Trainer. „Das Haiterbach Spiel hätten wir nicht verlieren müssen. Beide Mannschaften hatten kaum Torchancen und wir haben hinten so gut wie nichts zugelassen. Beim Haiterbacher Siegtreffer haben wir geschlafen. Das war bitter und ebenso unnötig. Der Punkt hätte uns schon gutgetan. Jetzt sind wir auf Schützenhilfe angewiesen.“ Den Schwerpunkt seiner Arbeit beim abstiegsbedrohten A-Ligisten legte Bradtke auf die Defensive – mit sichtbarem Erfolg. Bis auf die Niederlagen gegen Oberschwandorf (0:3) und Salzstetten (0:4) ließen die Gündringer defensiv kaum etwas zu. Da aber die Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib wie die SG Altheim-Grünmettstetten oder sein Ex-Verein SV Vollmaringen trotz Trainerwechsel ebenfalls fleißig punkteten, bleibt die Ausgangslage vor dem Saisonendspurt äußerst schwierig.

Bradtke verlässt den SVG

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist dennoch ungebrochen. „Ich habe mit unseren Gündringer Vorständen schon gespaßt: Sollten wir den Klassenverbleib noch schaffen, müssen sie so lange mitfeiern, bis ich den Heimweg antrete – und dann kann es spät werden.“

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A3 Dämpfer für den SV Tumlingen-Hörschweiler Die SF Salzstetten stehen nach dem Arbeitssieg gegen den FC Horb kurz vor der Meisterschaft.

Für den „Menschenfänger“ Markus Bradtke wird nach der Saison in Gündringen unabhängig von der Liga Schluss sein. In der kommenden Spielzeit übernimmt er gemeinsam mit Lucas Finkbeiner beim SV Wittendorf das Traineramt.

Das vorgezogene Spiel

FC Horb – TSV Haiterbach 0:2 (0:1). Der TSV Haiterbach hat mit einem knappen Auswärtssieg beim bereits abgestiegenen Team aus Horb seinen zweiten Tabellenplatz verteidigt. In einer umkämpften Partie trafen Spielertrainer Luca Kravoscanes sowie Haiterbachs Torjäger Yannick Bauer in der Nachspielzeit. Sollte Verfolger SV Tumlingen-Hörschweiler am Freitagabend in Grünmettstetten nicht gewinnen, wäre der Relegationsplatz für den TSV gesichert. Tore: 0:1 Luca Kravoscanec (36.), 0:2 Yannick Bauer (90.+2.).