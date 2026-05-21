Kreisliga Staffel 3: Gündringen braucht Siege und Schützenhilfe im Abstiegskampf

Für den SV Gündringen zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, während der TSV Haiterbach mit einem Auswärtssieg dem Relegationsplatz einen großen Schritt näher gekommen ist.
Für den SV Gündringen und ihren Trainer Markus Bradtke ist es im Abstiegskampf sprichwörtlich fünf vor zwölf. Die Gündringer gehen mit der Hypothek in den Ligaendspurt, fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufholen zu müssen – bei nur noch drei verbleibenden Spielen. Große Illusionen macht sich Bradtke allerdings nicht. An diesem Spieltag geht es gegen die SG Vöhringen II. „Wir müssen wohl oder übel unsere restlichen drei Spiele alle gewinnen und darauf hoffen, dass unsere Mitkonkurrenten wie die SG Empfingen II oder mein früherer Verein, der SV Vollmaringen, auch für uns mitspielen. Aus eigener Kraft können wir den Ligaverbleib nicht mehr schaffen.“