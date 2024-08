Kreisliga Schwarzwald/Zollern: Derby wird zum Spitzenspiel

1 Die SG Böhringen/Dietingen möchte unbedingt die zweite Niederlage in Oberndorf verhindern, während der Türk SV Schramberg auch gegen den SV Harthausen Foto: Bernd Müller

Kickers Lauterbach gastieren beim SV Waldmössingen II









SAMSTAG, 14.30 UHRSV Waldmössingen II – Kickers Lauterbach. Die Kickers gehören zum Kandidatenkreis um die Meisterschaft. Und mit einem zweiten Sieg können sich die Lauterbacher direkt oben festsetzen. Doch Vorsicht: Letzte Saison taten sich die Kickers zweimal schwer, gewannen in Waldmössingen knapp mit 1:0, verloren davor das Heimspiel ebenfalls mit 0:1. SONNTAG, 15 UHR:SC Lindenhof – SG Schramberg/Sulgen II. Der Aufsteiger fährt nach dem Derbysieg mit Selbstbewusstsein auf den Lindenhof. Die SCL-Kicker stehen unter Zugzwang, müssen nach dem 0:5-Auftakt erst einmal ihre Abwehr stabilisieren. Doch haben die Talstädter erfahren Spieler wie Alexander Wenz und mit Andy Hirt sowie Yannick Meen zwei Torjäger in ihren Reihen. Die neuen Spielertrainer Manuel Bosch/Alexander Wenz wollen frühzeitig in Richtung Klassenerhalt steuern. SG Irslingen/Epfendorf – SG Zimmern II/Horgen. Im ersten Heimspiel möchte sich die Storz-Elf besser präsentieren als zum Start. Da die SG hoch gewann möchte diese natürlich nachlegen und sich in den oberen Tabellenrängen einnisten. Ein Spaziergang wird in Irslingen nicht. SpVgg Oberndorf – SG Böhringen/Dietingen. Die Gäste zählen für Viele zum Kreis der Anwärter auf einen Top3-Platz. Nach dem Stolperer daheim gilt es nun einen klassischen Fehlstart mit null Punkten nach dem ersten Auswärtsspiel am Neckar zu vermeiden. Doch die Oberndorfer benötigen dringend Punkte nach ihrer 1:5-Packung gegen Zimmern. Türk SV Schramberg – SV Harthausen. Die Talstädter überraschten in Dietingen mit 2:1. Nun sind sie klarer Favorit gegen den HSV, der eine 1:6 Heimpleite einsteckte. Mit Mahmoud Al Nohayter von A2-Meister FSV Schwenningen und Lamin Bojeng kamen zwei erfahrener Akteure zum TSV. Allerdings verlor Harthausen letzte Runde gegen den TSV nicht und gewann in Schramberg Mitte Mai erst mit 6:2. SG Mariazell/Locherhof – SG Aichhalden/Rötenberg (in Locherhof). Erneut hat Aichhalden einen Topgegner. Der Vizemeister bekommt nach dem Fehlstart keine Verschnaufpause und braucht diesmal etwas Zählbares. Die Eschbronner möchte auf sechs Zähler aufstocken und sich gleich ein Polster zulegen. Eine ausgeglichene Partie darf erwartet werden, im Bezirkspokal trafen sich beide erst am 17. August - Aichhalden siegte mit 2:1 - Nicolas Günter erzielte beide Tore in Locherhof. SV Villingendorf – SG Dunningen/Seedorf II. Gleich ein Topspiel bietet das Derby für den Absteiger. Die SG startete stark (5:0), doch der SVV möchte nach dem 5:1 direkt nachlegen und sich von Anfang mit an an der Tabellenspitze festsetzen. Mit einer spannenden und umkämpften Begegnung ist in jedem Fall zu rechnen.