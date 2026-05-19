Kreisliga Schwarzwald: Belohnung nach Tore-Sixpack – Niedereschacher fliegt zum Finale nach Istanbul

Johannes Wöhrle, Torjäger des SV Niedereschach in der Kreisliga A Staffel 1, wird den vergangenen Spieltag nie vergessen. Der Niedereschacher erzielte sechs Tore.
Kreisliga A Staffel 1: Es gibt Sportler, die trainieren ihre Bauchmuskeln zum Sixpack, andere holen nach der Siegesfeier an der Tanke einen Sechserträger und ganz besondere Ausnahmekönner bejubeln einen Sixpack-Torreigen. Dies schaffte nun Johannes Wöhrle. Neben ihm gab es noch weitere Ausnahme-Torschützen am vergangenen Spieltags-Wochenende.