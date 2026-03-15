Kreisliga in der Übersicht: Der SC Kuhbach-Reichenbach rutscht in die Abstiegszone

Die Lahrer Vorstädter haben eine empfindliche 1:5-Packung gegen Ortenberg hinnehmen müssen. Damit zog der Konkurrent in der Kreisliga A Süd vorbei.
SC Kuhbach-Reichenbach - SV Ortenberg 1:5 (1:3). Der SC Kuhbach-Reichenbach geht schweren Zeiten entgegen. Vor dem Spiel stand Ortenberg noch hinter den Lahrer Vorstädtern. Das änderte sich nach der Partie, denn die Armbruster-Elf hatte beim 5:1-Sieg wenig Mühe. Die frühe Gästeführung durch Kühne egalisierte Dominik Undis. Doch dann spielte sich Gästekapitän Fabian Hauer mit dem ersten von am Ende vier Treffen erstmals ins Rampenlicht und sorgte mit einem Doppelpack für den 1:3-Pausenstand. Nach der Pause erhöhte er bald auf 1:4 und in der Folge gaben sich die Hausherren geschlagen.
Tore: 0:1 Kühne (9.), 1:1 Undis (16.), 1:2 Hauer (26.), 1:3 Hauer (28.), 1:4 Hauer (47.), 1:5 Hauer (72.).