Kreisliga in der Übersicht: Der SC Kuhbach-Reichenbach rutscht in die Abstiegszone

SC Kuhbach-Reichenbach - SV Ortenberg 1:5 (1:3). Der SC Kuhbach-Reichenbach geht schweren Zeiten entgegen. Vor dem Spiel stand Ortenberg noch hinter den Lahrer Vorstädtern. Das änderte sich nach der Partie, denn die Armbruster-Elf hatte beim 5:1-Sieg wenig Mühe. Die frühe Gästeführung durch Kühne egalisierte Dominik Undis. Doch dann spielte sich Gästekapitän Fabian Hauer mit dem ersten von am Ende vier Treffen erstmals ins Rampenlicht und sorgte mit einem Doppelpack für den 1:3-Pausenstand. Nach der Pause erhöhte er bald auf 1:4 und in der Folge gaben sich die Hausherren geschlagen.

Tore: 0:1 Kühne (9.), 1:1 Undis (16.), 1:2 Hauer (26.), 1:3 Hauer (28.), 1:4 Hauer (47.), 1:5 Hauer (72.).

SV Berghaupten - FV Biberach 1:2 (0:1). Der knappe Biberacher Auswärtssieg geht in Ordnung. Die Gäste waren bissiger und wurden für ihr Engagement auch nach gut zwanzig Minuten durch den einen Strafstoß, verwandelt von Marvin Mattes, belohnt. Die Mannen von Erol Nezirov waren zu verhalten. Die knappe Pausenführung geht somit in Ordnung. In einer insgesamt schwachen Partie nahmen die Hausherren in Durchgang zwei dann den Kampf wie gewohnt an und Kern glich nach knapp einer Stunde Spielzeit aus. Gästespielertrainer Nico Schlieter war es dann vorbehalten, die Partie per Strafstoß zu entscheiden.

Tore: 0:1 Mattes (22./FE), 1:1 Kern (58.), 1:2 Schlieter (72./FE).

SV Niederschopfheim II - SV Kippenheim 5:1 (2:0). Die Reserve des SV Niederschopfheim bot auf eigenem Grün eine starke Vorstellung und schickte den Gast aus Kippenheim mit einer kleinen Packung geschlagen wieder nach Hause. Nach gut zehn Minuten Spielzeit eröffnete Götz den SVN-Torreigen. Nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Remmel auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Die Gäste witterten nach dem Anschlusstreffer von Mösch Morgenluft, doch die Hausherren waren an diesem Tage einfach zu gut. Götz beendete mit seinem zweiten Treffer die Hoffnungen des SVK.

Tore: 1:0 Götz (13.), 2:0 Remmel (15.), 2:1 Mösch (53./FE), 3:1 Götz (63.), 4:1 Geiler (71.), 5:1 Zapf (87.).

FC Ohlsbach - SV Hausach 2:1 (0:1). Der SV Hausach begann die Auswärtspartie in Ohlsbach gut. Bereits nach sieben Minuten traf Aliu Cisse ins Schwarze. Es sah in der Folge auch lange Zeit gut aus. Die Defensivabteilung der Gäste war meistens auf der Höhe und ließ wenig zu. Pech für den SVH war nur, dass die guten Kontermöglichkeiten nicht genutzt wurden. Nach 75 Minuten änderte sich das Bild. Zu diesem Zeitpunkt kamen auch die Hausherren durch Stöhr zu ihrem Treffer. Pockrandt fand Gefallen am Toreschießen und drehte nur zwei Minuten später das Ergebnis.

Tore: 0:1 Cisse (7.), 1:1 Stöhr (75.), 2:1 Pockrandt (78.).

TGB Lahr - FC Kirnbach 3:0 (0:0). Der Tabellenzweite wurde im eigenen Hause der Favoritenrolle gerecht und landeten gegen den FC Kirnbach den erwarteten Sieg. Eine Halbzeit lang tat sich die TGB recht schwer und fand trotz zahlreicher guter Einschussmöglichkeiten nicht den Weg ins FCK-Tor. Erst nach gut einer Stunde Spielzeit war es dann soweit: Mike Gbajie sorgte mit seinem ersten Treffer endlich für die Führung. Danach dauerte es recht lange, bis der Favorit, wieder durch Gbajie, erhöhte. In der Nachspielzeit war es dann Eldivien vorbehalten, mit dem dritten TGB-Treffer den Heimerfolg abzurunden.

Tore: 1:0 Gbajie (64.), 2:0 Gbajie (83.), 3:0 Eldiven (90.+3).

DJK Welschensteinach - SC Kappel 4:4 (2:1). Das 4:4 bedeutete für die Hausherren zwei verlorene Punkte. In den ersten 45 Minuten hatte die DJK alles im Griff, ging durch Torjäger Arian Steiner und Jörg Mellert nach gut zwanzig Minuten mit 2:0 in Führung und versäumte es dann, im weiteren Verlauf den Vorsprung auszubauen. Die Gäste nutzten einen DJK-Fehler zum Anschlusstreffer. Wieder besser sah es dann nach Steiners 3:1 aus. Doch Lakatos-Lengyel konterte nicht nur einmal, sondern gleich doppelt. Auch die erneute DJK-Führung durch Kopf reicht nicht zum Heimsieg.

Tore: 1:0 Steiner (8.), 2:0 Mellert (21.), 2:1 Yasin (45.), 3:1 Steiner (46.), 3:2 Lakatos-Lengyel (51.), 3:3 Lakatos-Lengyel (67.), 4:3 Kopf (69.), 4:4 Lakatos-Lengyel (90.+3).

FC Ottenheim - SV Oberharmersbach 1:0 (0:0). Zu einem wichtigen Sieg kam der Tabellenvorletzte aus Ottenheim. In einem großen Kampfspiel nutzte der FCO einen Foulelfmeter kurz nach Wiederbeginn zum siegbringenden Treffer. Kevin Schreiber wurde kurz nach dem Seitenwechsel gefoult. Halbzeit eins verlief ziemlich ausgeglichen und blieb torlos. Das Höhepunkt folgte dann zu Beginn des zweiten Abschnitts. Nach der Führung versuchten die Gäste, wieder heranzukommen, fand gegen sich tapfer wehrenden Gastgeber aber keine Lücke.

Tor: 1:0 Schreiber (47./FE).

SC Orschweier - SpVgg Schiltach 0:2 (0:0). Der Spitzenreiter hatten es beim Schlusslicht in Orschweier nicht einfach, um mit einem weiteren Dreier die führende Position zu behaupten. Der SCO verkaufte sich sehr gut. Halbzeit eins blieb torlos, obwohl beide Mannschaften Möglichkeiten zur Führung hatten. Ergün Gürkan war drei Minuten nach Wiederbeginn der Erste, der den Weg zum Glück fand. Auch danach versteckte sich Orschweier nicht. Der Ausgleich lang in der Luft, doch er wurde vergeben.

Tore: 0:1 Gürkan (47.), 0:2 Adler (87.).