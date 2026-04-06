Kreisliga im Überblick: Lahrer Vorstädter lassen gegen Schlusslicht Zähler liegen

Die Situation im Abstiegskampf wird in der Kreisliga A Süd für Kuhbach-Reichenbach bedrohlicher. Das 0:2 gegen den abgeschlagenen SC Orschweier tat weh.
SV Hausach - FV Biberach 4:3 (1:1). Die Schlieter-Elf verlor am Samstag in Hausach das dritte Spiel in Folge und musste den dritte Tabellenrang abgeben. Der Sieg des SVH geht am Ende zwar in Ordnung, doch die Rot-Weißen mussten in der Schlussphase der Begegnung alles in die Waagschale werfen und spannten ihre Fans lange auf die Folter. Cisse traf zur Führung, ehe ein Eigentor für den Pausenstand sorgte. Als dann Riehle und ein zweites Eigentor die Gäste auf 3:1 nach vorne brachte, roch es nach einem Auswärtssieg. Doch die sich sicher fühlenden Gäste hatten die Rechnung ohne SVH-Spielertrainer Marco Vetter gemacht. Der schlug nach Cisses Anschlusstreffer in den Schlussminuten gleich doppelt zu und sorgte für den wichtigen Heimsieg.
Tore: 1:0 Cisse (11./FE), 1:1 Mihic (42./ET), 1:2 Riehle (54.), 1:3 Franke (73./ET), 2:3 Cisse (75.), 3:3 Vetter (87.), 4:3 Vetter (90.).