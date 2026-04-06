Kreisliga im Überblick: Lahrer Vorstädter lassen gegen Schlusslicht Zähler liegen

SV Hausach - FV Biberach 4:3 (1:1). Die Schlieter-Elf verlor am Samstag in Hausach das dritte Spiel in Folge und musste den dritte Tabellenrang abgeben. Der Sieg des SVH geht am Ende zwar in Ordnung, doch die Rot-Weißen mussten in der Schlussphase der Begegnung alles in die Waagschale werfen und spannten ihre Fans lange auf die Folter. Cisse traf zur Führung, ehe ein Eigentor für den Pausenstand sorgte. Als dann Riehle und ein zweites Eigentor die Gäste auf 3:1 nach vorne brachte, roch es nach einem Auswärtssieg. Doch die sich sicher fühlenden Gäste hatten die Rechnung ohne SVH-Spielertrainer Marco Vetter gemacht. Der schlug nach Cisses Anschlusstreffer in den Schlussminuten gleich doppelt zu und sorgte für den wichtigen Heimsieg.

Tore: 1:0 Cisse (11./FE), 1:1 Mihic (42./ET), 1:2 Riehle (54.), 1:3 Franke (73./ET), 2:3 Cisse (75.), 3:3 Vetter (87.), 4:3 Vetter (90.).

FC Kirnbach - SV Kippenheim 4:2 (0:0). Der Kunstrasen an der Kirnbacher Sportplatzstraße bleibt eine Festung. Im elften Heimspiel gewannen die Leukel-Männer zum neunten Male und führen die Heimtabelle an. Die Zuschauer sahen in Durchgang eins eine komplett ausgeglichene Partie. Keinem Team gelang es, sich einen zählbaren Vorteil zu erspielen. Das erste Ausrufzeichen setzten die Gäste durch Gerken und die Antwort gaben Matzander, Buchholz und Leukel. Dann waren wieder die zuletzt erfolgreichen Gäste dran. Herzog machte die Partie mit dem 2:3 nochmals spannend. Doch Leukel beendete die Hoffnungen des SVK auf einen Punktgewinn.

Tore: 0:1 Gerken (50.), 1:1 Matzander (57.), 2:1 Buchholz (74.), 3:1 Leukel (76.), 3:2 Herzog (80.), 4:2 Leukel (86.).

SC Kuhbach-Reichenbach - SC Orschweier 0:2 (0:1). Die Lahrer Vorstädter vergaben auf eigenem Grün die große Chance, sich mit einem Sieg im Kellerderby gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Orschweier näher an die rettenden Plätze heranzupirschen. Obwohl die Truppe von Manuel Hummel eine Dreiviertelstunde lang das Geschehen klar beherrschte, durfte sie sich keine Ostereier ins Nest legen. Die Gäste taten das, was man erwarten durfte. Sie wehrten sich tapfer, agierten aus einer verstärkten Defensive und lauerten auf Konter. Den ersten vollendete der SCO nach einer halben Stunde durch Ziegler und den zweiten nach dem Pausentee durch David Schäfer.

Tore: 0:1 Ziegler (27.), 0:2 Schäfer (66.).

SV Berghaupten - FC Ottenheim 2:2 (2:0). Die Elf von Serkan Nezirov musste daheim an der Bellenwaldstraße gegen Kellerkind Ottenheim mit einem Punkt zufrieden sein. Die Zuschauer sahen eine Begegnung mit zwei grundverschieden verlaufenen Halbzeiten. Die ersten 45 Minuten wurden von den Hausherren klar bestimmt. Dass es zur Pause nur 2:0 stand, lag daran, dass die Akteure des gastgebenden SVB Chancenwucher betrieben und beste Möglichkeiten vergaben. Die Gäste waren mit zwei Gegentoren mehr als gut bedient. Auch nach dem Seitenwechsel war Berghaupten zu Beginn besser, doch jetzt konnten auch die Gäste Akzente setzen. Pascal Jeske ärgerte nach einer Stunde erstmals den Favoriten und Hamm gelang der Ausgleich.

Tore: 1:0 Saliov (18.), 2:0 Schwarz (36.), 2:1 Jeske (62.), 2:2 Hamm (80.).

SV Oberharmersbach - FC Ohlsbach 1:1 (0:0). Ein Remis daheim gegen den FC Ohlsbach reichte dem SV Oberharmersbach, um sich noch weiter zu verbessern. Doch nach Schlusspfiff ist von einem recht glücklichen Punktgewinn die Rede. Die Gäste waren von Coach Patrick Wußler sehr gut eingestellt und hatten eine Stunde lang das Geschehen im Griff. Was jedoch fehlte, war der Türöffner. Die Abwehr der Elf von Patrick Gutmann hatte gegen die quirligen Angreifer des Aufsteigers viel zu tun, um die Null zu halten. Doch nach einer Stunde waren alle Bemühungen vergebens. Jakob Basler holte den passenden Schlüssel heraus und traf zur verdienten Gästeführung. Erst jetzt wurde der SVO agiler und der eingewechselte David Kornmayer rettete einen Punkt.

Tore: 0:1 Basler (59.), 1:1 Kornmayer (85.).

SC Kappel - SV Niederschopfheim II 7:0 (4:0). Mit der wohl besten Saisonleistung verschaffte sich der SC Kappel erstmals einen einstelligen Tabellenrang. Was der Ilhan-Elf allerdings zugutekam war, dass die Verbandsliga-Reserve einige Spieler für die zeitgleich spielende erste Mannschaft abstellen musste und so nur bedingt konkurrenzfähig war. Nach der Eröffnung durch Lorants 1:0 kamen die Rot-Weißen so richtig in Fahrt und legten in der Folge durch drei Doppelpack-Treffer zu einem in keiner Weise gefährdeten 7:0-Heimsieg nach. Die einseitige Partie endete mit dem schönsten Tor des Tages. Kappels Spielertrainer traf mit einem herrlichen Fallrückzieher zum 7:0-Endstand. Nach dem Siebenerpack gerät die zweite Garnitur wieder mehr in den Abstiegssog. Noch beträgt das Punktepolster auf Kuhbach-Reichenbach drei Zähler.

Tore: 1:0 Lorant (17.), 2:0 Lakatos-Lengyel (23.), 3:0 Bologna (26.), 4:0 Bologna (36.), 5:0 Dietenberger (59.), 6:0 Dietenberger (69.), 7:0 Ilhan (90.).