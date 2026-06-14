Kreisliga im Überblick: FC Ottenheim muss für die Rettung in der Relegation ran

SV Ortenberg - FV Biberach 4:0 (1:0). Ortenberg wusste von Beginn an, dass man, will man nicht in die Relegation eingreifen, zumindest einen Zähler einfahren musste. Die Armbruster-Mannen begannen sehr konzentriert und kampfstark. Dies wurde bereits nach vier Zeigerumdrehungen durch die Führung von Siegmund belohnt. Noch gestärkter durch die Führung suchte man auch im weiteren Verlauf immer wieder den direkten Weg zum gegnerischen Tor, doch erst nach knapp einer Stunde hatten die intensiven Bemühungen des SVO Erfolg. Am Ende gab es ein deutliches 4:0.

Tore: 1:0 Siegmund (4.), 2:0 Hauer (57.), 3:0 Chahrour (65.), 4:0 Spinner (88.).

TGB Lahr - SV Kippenheim 4:0 (2:0). Einen glatten Sieg gab nochmals zum Abschluss für die TGB Lahr, doch der Direktaufstieg bleibt der Saban-Elf versagt. Jetzt heißt es fit bleiben und sich auf die Relegation gegen den SV Leutesheim vorzubereiten. Wieder einmal konnte sich die TGB auf die Treffsicherheit von Lars Szkibick verlassen, der den SV Kippenheim quasi im Alleingang geschlagen wieder auf die Heimreise schickte. Er eröffnete bereits im ersten Durchgang mit einem Doppelpack die Torfolge und markierte auch noch den Schlusstreffer.

Tore: 1:0 Szkibick (8./HE), 2:0 Szkibick (23.)., 3:0 Cantürk (79.), 4:0 Szkibick (88.).

DJK Welschensteinach - SV Hausach 4:2 (0:1). Mit dem verdienten 4:2-Heimsieg gegen den SV Hausach schloss Welschensteinach die Runde ab. Die Gäste aus Hausach kamen besser in die Partie. Der Beleg dafür ist die Führung nach gut einer halben Stunde durch Fuchs. Gut für die DJK war, dass Moritz Schöner mit dem ersten Angriff nach dem Seitenwechsel der Ausgleich gelang. Die sich wehrenden Gäste legten erneut durch Mangoulis vor. Doch mit dem dann bald anschließenden Ausgleich bahnte sich die Wende zugunsten der DJK an, die erst in der Schlussphase ihre Möglichkeiten besser nutzte.

Tore: 0:1 Fuchs (34.), 1:1 Schöner (48.), 1:2 Mangoufis (69.), 2:2 Neuhaus (74.), 3:2 Meßmer (86.), 4:2 Kopf (90.).

FC Ottenheim - FC Kirnbach 4:3 (2:2). Der FC Ottenheim brachte bei schönstem Fußballwetter alles aufs heimische Grün, doch die beiden Abstiegsspiele gegen die SG aus Wagshurst und Ulm bleiben der Ziegler-Truppe nicht erspart, weil auch der SV Ortenberg seine Hausaufgaben erfolgreich löste. Die Zuschauer erlebten eine Berg- und Talfahrt ihres gastgebenden FCO. Nach drei Spielminuten durften die Gäste erstmals jubeln. Weinzierle traf zum 0:1 und noch schlimmer wurde es als Pracht auf 0:2 erhöhte. Doch durch den von Krieg verwandelten Strafstoß kam Ottenheim noch vor dem Pausenpfiff heran. Großer Jubel herrschte dann nach Steiners 4:3-Siegtreffer.

Tore: 0:1 Weinzierle (3.), 0:2 Pracht (10.), 1:2 Krieg (32./FE), 2:2 Schreiber (45.+3), 2:3 Moser (59.), 3:3 Walter (75.), 4:3 Steiner (87.).

SC Orschweier - SC Kappel 3:3 (1:1). Der SC Orschweier verabschiedete sich im eigenen Baggerlochstadion mit eine 3:3-Unentschieden aus der Eigenständigkeit und geht in der nächsten Saison zusammen mit dem TuS Mahlberg ein neues Abenteuer ein. Janosch Bologna trug sich gleich drei Mal in die Torschützenliste ein. Auch Jakob Schmidt durfte bei seinem letzten Spiel gleich zwei Mal jubeln. Als der Absteiger durch Kalle Metzger nach Rückstand mit 3:1 in Führung ging, winkte der vierte Saisonsieg. Doch Bologna hatte mit all seiner Routine etwas dagegen und glich per Doppelschlag aus.

Tore: 0:1 Bologna (21.), 1:1 Schmidt 38.), 2:1 Schmidt (74.), 3:1 Metzger (83.), 2:3 Bologna (81.), 3:3 Bologna (85.).

SC Kuhbach-Reichenbach - SV Oberharmersbach 1:5 (1:3). Neben Orschweier muss auch der SC Kuhbach-Reichenbach in den sauren Apfel des Abstiegs beißen. Dass es um nichts mehr ging, war den Hausherren durchgängig anzumerken. Doch das Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass man sich auf eigenem Grün kampflos ergab. Dem war mitnichten so. Obwohl die Gäste den ersten Treffer setzten, blieb der SC dran, glich nach einer Viertelstunde aus, um dann erneut in Rückstand zu geraten. Mit dem 1:3 in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts war die Suppe endgültig gelöffelt.

Tore: 0:1 Nock (2.), 1:1 Undis (15.), 1:2 Huber (29.), 1:3 Jilg (45.+1), 1:4 Morgan (75.), 1:5 Huber (85.).

SV Berghaupten - SpVgg Schiltach 1:2 (0:0). Trainer Serkan Nezirov muss sich mit einer Niederlage von seinem geliebten SVB verabschieden. Berghaupten warf vieles in die Partie. Die überlegenen Gäste hatten viel mehr Spielanteile, doch in der Defensive standen die Hausherren lange Zeit sicher. Erst ein Strafstoß, verwandelt durch Matthis Engelberg, brachte dem Tabellenführer die Führung. Dem 1:0 folgte dann nur zehn Minuten später der zweite Streich der SpVgg durch Lauri Harter und die Fronten waren damit geklärt.

Tore: 0:1 Engelberg (71./FE), 0:2 Harter (82.), 1:2 Benz (84).

FC Ohlsbach - SV Niederschopfheim II 6:0 (2:0). Die Mannen um Patrick Wußler schlossen das erste Jahr in der Kreisliga A auf Platz drei ab. Dass man gegen die SVN-Reserve, die sich erst kürzlich in Sicherheit brachte, zum Schluss nochmals mit einem Sechserpack aufwarten konnte, glauben selbst die kühnsten Optimisten nicht. Jakob Basler eröffnete den Torreigen. Noch vor dem Pausenpfiff traf dann Pockrandt und stellte den Pausenstand her. Nach Wiederbeginn setzte Rouven Kaspar zu einem Alleingang mit drei Toren an.

Tore: 1:0 Basler (6.), 2:0 Pockrandt (40.), 3:0 Kaspar (47.), 4:0 Kaspar (73.), 5:0 Kaspar (79.), 6:0 Pockrandt (90.).