Kreisliga im Überblick: FC Ottenheim muss für die Rettung in der Relegation ran

Der 4:3-Sieg gegen Kirnbach reichte für die Schwanauer nicht zum direkten Klassenerhalt in der Kreisliga A. Konkurrent SV Ortenberg gewann ebenfalls.
SV Ortenberg - FV Biberach 4:0 (1:0). Ortenberg wusste von Beginn an, dass man, will man nicht in die Relegation eingreifen, zumindest einen Zähler einfahren musste. Die Armbruster-Mannen begannen sehr konzentriert und kampfstark. Dies wurde bereits nach vier Zeigerumdrehungen durch die Führung von Siegmund belohnt. Noch gestärkter durch die Führung suchte man auch im weiteren Verlauf immer wieder den direkten Weg zum gegnerischen Tor, doch erst nach knapp einer Stunde hatten die intensiven Bemühungen des SVO Erfolg. Am Ende gab es ein deutliches 4:0.
Tore: 1:0 Siegmund (4.), 2:0 Hauer (57.), 3:0 Chahrour (65.), 4:0 Spinner (88.).