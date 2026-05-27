Kreisliga B3: Vier Jahre, ein letzter Traum – VfL Hochdorf kämpft um die Meisterschaft

Zum Saisonendspurt in der Kreisliga B3 gibt es einen Zweikampf zwischen der SGM Göttelfingen/Baisingen und dem VfL Hochdorf – allerdings kann die SGM nicht mehr eingreifen.
Zwei Spieltage vor Ende zeigt sich beim Blick auf die Tabelle der Kreisliga B Staffel 3 eine kuriose Konstellation. Während Tabellenführer SGM Göttelfingen/Baisingen bereits alle 24 Saisonspiele bestritten hat und mit 53 Punkten an der Spitze steht, ist die Saison für den Zweiten aber noch nicht beendet. Der VfL Hochdorf hat zwei Spiele weniger und kann mit zwei Siegen noch die Meisterschaft klar machen.