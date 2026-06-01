Kreisliga B3 Meister: Göttelfingen/Baisingen holt Titel – Relegationsplatz noch offen

Ein Jahr nach dem Abstieg ist die SGM Göttelfingen/Baisingen zurück in der A-Liga. Dabei konnte man zuletzt nicht mal mehr eingreifen und nur vom Spielfeldrand aus den Titel feiern.
Meister vom Spielfeldrand – die SGM Göttelfingen/Baisingen hat am Sonntag beim Spiel der SGM Rohrdorf-Eckenweiler/Weitingen gegen den VfL Hochdorf den Titel in der Kreisliga B3 bejubeln können. In Rohrdorf hatte Hochdorf mit 1:3 das Nachsehen und kann dadurch Göttelfingen/Baisingen in der Tabelle nicht mehr einholen. Der Meister, der schon am 22. Mai sein letztes Spiel hatte, liegt mit 53 Punkten fünf Punkte vor den Verfolgern aus Hochdorf und Fischingen, die nun am letzten Spieltag den Relegationsplatz unter sich ausmachen werden.