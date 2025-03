Was den Kampf um den Titel anbelangt, ist die Kreisliga B2 wohl die spannendste Liga im Bezirk. Im Topspiel am Sonntag teilten Walddorf und Teinachtal zuletzt die Punkte und mussten zwei Teams an sich vorbeiziehen sehen. Eins davon sogar kampflos.

Das Spitzenspiel in der Kreisliga B2 brachte viel Bewegung in das obere Feld der Tabelle. Nutznießer waren dabei die SG Hopfau/​Leinstetten, deren Spiel wurde vom Gegner abgesagt. Die drei Punkte finden sich aber noch nicht in der aktuellen Tabelle.

Offiziell steht die SG Hopfau/​Leinstetten mit 43 Punkten an der Tabellenspitze, dahinter nun der VfL Hochdorf, der zuletzt mit dem 8:0-Sieg gegen die TSF Dornhan II ordentlich etwas für die Tordifferenz (79:14) machte und somit auch vor den punktgleichen Gegnern SSV Walddorf (81:26) und SG Teinachtal (58:17) steht. Die beiden Letzteren trafen sich zuletzt im Topspiel der Liga und teilten sich am Ende die Punkte.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Kreisliga A1 Spfr Aach kalt erwischt Die Gäste aus Egenhausen zeigten sich gut erholt nach der Niederlage im A1-Spitzenspiel vor einer Woche gegen die SG Dornstetten.

2:2 stand es am Ende in Walddorf. Das Hinspiel hatte der SSV noch klar mit 3:0 gewonnen. Doch am Sonntag waren es die Gäste, die zweimal in Führung gingen. Dabei zeigten beide Mannschaften ein schnelles und intensives Spiel. Keeper Lukas Halder zeichnete sich im Verlauf des Spiels gleich mehrfach mit starken Paraden für die Teinachtäler aus. Dabei hatte besonders Walddorf zu Beginn sehr gute Chancen, die nicht genutzt wurden. Teinachtal bestrafte dies und ging durch ein „Kacktor“, wie es Walddorfs Trainer Adnan Senses nannte, in Führung. Der Ball war vor Torwart Dennis Schuler aufgesprungen und so im Tor gelandet. Mit dem 0:1 ging es in die Pause.

Rot für Tätlichkeit

Zuvor hatte aber David Roller für eine Tätlichkeit, für die er sich aber auch direkt entschuldigte – er hatte einem Spieler nachgetreten – die Rote Karte gesehen. Teinachtal war damit über 45 Minuten in Unterzahl.

Die Gastgeber ließen sich nach der Pause nicht hängen und machten den Ausgleich. Doch auch die SG blieb ihrer Linie treu und schickte vor allem ihre schnellen Zielspieler mit langen Bällen immer wieder gefährlich auf die Reise. Allerdings war es dann Niko Steudinger, der den Ausgleich besorgte, als er einen zu kurz abgewehrten Ball über den Torwart lupfte (70.). Zwei Minuten später ging Teinachtal nach einem Eckball aber erneut in Führung. In der Nachspielzeit war es ebenfalls eine Ecke, die das 2:2 brachte. Robin Senses Ball fand den Kopf von Marvin Senses, der so zum Ausgleich traf.

Lob für den Gegner

„Es war ein gerechtes 2:2. Wir haben Moral bewiesen, in einem brutal schnellen Spiel. Es war der beste Gegner, den wir bisher hatten. Von außen hat es viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Das einzig Negative war, dass wir uns nicht früh belohnt haben“, sagt Adnan Senses, der sich auch freute, dass trotz des schlechten Wetters viele Zuschauer den Weg nach Walddorf gefunden hatten.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Bezirksliga SF Gechingen wie zuletzt gegen Vöhringen Nach dem 0:0 in Vöhringen reichte es für die SF aus Gechingen auch gegen die SF Salzstetten nur zu einer Nullnummer.

Senses blickt auf weiter mit Spannung auf den Rest der Saison der Kreisliga B2. „Oben darf man sich keinen Patzer mehr leisten. Allerdings darf man die hinteren Teams auch nicht unterschätzen, das wäre tödlich.“