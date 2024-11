Kreisliga B2: So hat die SG Hopfau/Leinstetten die Tabellenführung übernommen

So hat die SG Hopfau/Leinstetten die Tabellenführung übernommen

1 Raphael Wittig und die SG Hopfau/Leinstetten (links) erwarten noch zwei Topspiele vor der Winterpause. Foto: Erwin Wasserbauer

Die SG Hopfau/Leinstetten übernahm mit einem 2:0 gegen Teinachtal die Tabellenführung der Kreisliga B2, während der SSV Walddorf und Fischingen 0:0 spielten. Walddorf liegt nur zwei Punkte hinter der SG.









An diesem Spieltag standen gleich zwei Topspiele auf dem Programm. Das erste war das Duell zwischen dem SSV Walddorf und dem SV Fischingen, das trotz der Präsenz von Walddorfs Torjäger Robin Senses (22 Tore) mit einem torlosen 0:0 endete. Im zweiten Spiel setzte sich die SG Hopfau/Leinstetten mit 2:0 gegen die SG Teinachtal durch und übernimmt damit die Tabellenführung in der Kreisliga B2. Zwar steht die SG nun an der Spitze, doch der SSV Walddorf hat mit einem Spiel weniger nur zwei Punkte Rückstand.