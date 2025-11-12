Kreisliga B1 Zwischenbilanz: Blitz-Herbstserie fürs Geschichtsbuch – Re-Start erst in sechs Monaten!

Die viel zu kleine Konkurrenz in der Kreisliga B1 ärgert Trainer und Teams. Bei schönstem Herbstwetter geht es schon in den „Winterschlaf“. Was Almir Smakovic alternativ plant.
Es war eine der kürzesten Hinserien in der Kreisliga B1-Geschichte seit 1978. Mit nur zehn Teams und neun Spieltagen gab es ein Miniprogramm, was den meisten Trainern und Mannschaften überhaupt nicht gefiel. Der SSC Donaueschingen geht mit 25 Punkten und 45:14-Toren als ungeschlagener Herbstmeister in die sechsmonatige Pause bis zum Re-Start Mitte April 2026.