Sportlich ist der im Jahre 2025 von Familie Lupea gegründete Verein Atletico St. German - mit Wurzeln im rumänischen-ungarischen Grenzgebiet - die große Unbekannte in der neuen Saison im Fußball-Bezirks Schwarzwald.

Oder doch nicht? Die stark besetzte kleine Zehnerstaffel der B1 mit NK Hajduk VS, FC Bad Dürrheim oder Geheimfavorit SSC Donaueschingen hat mit Atletico noch ein viertes Team, das zu den Aufstiegskandidaten zählen darf.

Die Vorbereitung

Die Gründe für diese Prognose: Vier Tests gegen ausschließlich höherklassige Gegner aus der Bezirks- und A-Liga: Am 13. Juli gab es im ersten Spiel der Vereinsgeschichte bei FatihSpor Spaichingen einen historischen Sieg (5:2). Die Duelle gegen Türk SV Schramberg (5:5), SG Triberg/Nußbach (3:2) sowie zuletzt VfB Villingen (3:3) wurden alle auswärts torreich nicht verloren. Der Kader ist gespickt mit Erfahrung: Spielertrainer Ionel Calin spielte zwei Klassen höher bei der SG 08 Schramberg und FSV Schwenningen – ebenso Levente Panczi (FSV) und Torhüter Huzo Kavazovic (FC Bad Dürrheimm SV Zimmern). Die rund 20 Spieler haben zuvor bei anderen Clubs in der Region gespielt. „Wir wollen zusammen Spaß haben und eine erfolgreiche Runde spielen. Ziel ist es oben mitzuspielen, dazu haben wir die Qualität in jedem Fall“, so Calin.

Der Start

Zum Liga-Auftakt am 31. August spielen die Sankt German-Kicker auf dem VfB-Platz um 15 Uhr gegen den FV Möhringen 2. Bereits am 17. August um 15 Uhr erwartet Atletico den Bezirksligisten Eintracht Neukirch-Gütenbach zum Bezirkspokal-Erstrunden-Duell.