Kreisliga B1 Torjäger: Tore, Teamgeist und ein klares Ziel beim SSC Donaueschingen

Der SSC Donaueschingen dominiert die Kreisliga B1 mit einer nahezu perfekten Hinrunde und einer beeindruckenden Offensive um Torjäger Alen Coralic. Wir haben mit ihm gesprochen.
Kreisliga B Staffel 1: Der SSC Donaueschingen hat in der Kreisliga B1 eine fast perfekte Hinrunde absolviert. In neun Spielen ging der Tabellenführer achtmal als Sieger vom Platz, einzig gegen den SV Überauchen musste sich das Team mit einem 1:1 begnügen. Der Vorsprung auf die Verfolger SV Überauchen und FC Bad Dürrheim beträgt jeweils komfortable sechs Punkte.