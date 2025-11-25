Kreisliga B1 Torjäger: Tore, Teamgeist und ein klares Ziel beim SSC Donaueschingen

Der SSC Donaueschingen dominiert die Kreisliga B1 mit einer nahezu perfekten Hinrunde und einer beeindruckenden Offensive um Torjäger Alen Coralic. Wir haben mit ihm gesprochen.

Kreisliga B Staffel 1: Der SSC Donaueschingen hat in der Kreisliga B1 eine fast perfekte Hinrunde absolviert. In neun Spielen ging der Tabellenführer achtmal als Sieger vom Platz, einzig gegen den SV Überauchen musste sich das Team mit einem 1:1 begnügen. Der Vorsprung auf die Verfolger SV Überauchen und FC Bad Dürrheim beträgt jeweils komfortable sechs Punkte.

Großen Anteil am Höhenflug des SSC hat Stürmer Alen Coralic. Die Nummer 9 ist mit zehn Treffern nicht nur bester Schütze seines Teams, sondern er führt auch die Torjägerliste der gesamten Liga an.

Die Tormaschine der Kreisliga

„Ich bin sehr flexibel in meiner Spielweise. Ich würde mich schon als zuverlässigen Stürmer bezeichnen“, beschreibt Alen Coralic selbstbewusst seine Stärken.

Trainer Amir Smakovic bestätigt diesen Eindruck und findet klare Worte für den 22-Jährigen: „Er kann in der Offensive fast überall spielen. Er ist unfassbar stark in der Strafraumbesetzung.“

Mit bislang 45 Treffern stellt der SSC Donaueschingen die mit Abstand gefährlichste Offensive der Kreisliga B1. Neben Coralic, der die Liga mit zehn Toren anführt, tragen auch Dylan Amandonico, Stefan Marijanovic und Markus Weißer – jeweils mit sieben Treffern – maßgeblich zur Offensivpower bei.

Für Coralic liegt der Schlüssel zum Erfolg vor allem im Miteinander: „Wir haben eine sehr gute Teamchemie, wir gönnen uns gegenseitig die Tore.“ Für Alen Coralic gibt es nur ein Ziel: „Ich will mit dem SSC Meister werden. Wie viele Tore ich am Ende der Runde erziele, ist mir egal – das Teamergebnis hat immer Vorrang.“

Extrem lange Pause

Die Kreisliga B1 pausiert nun bis zum 12. April. Dann müssen die Donaueschinger im weiteren Programm auswärts beim SV Aasen 2 ran.

„So eine lange Pause ist natürlich nicht optimal, aber wir trainieren weiter und nehmen an Hallenturnieren teil, um fit zu bleiben. In der Rückrunde wollen wir an unsere guten Hinrundenleistungen anknüpfen und den Meistertitel sichern“, erklärt Coralic. Trotz eines komfortablen Vorsprungs von sechs Punkten auf die Verfolger warnt der 22-Jährige davor, „dass wir nicht locker lassen dürfen. Sechs Punkte sind ein gutes Polster, aber wir dürfen nicht nachlassen. Ein Fehler – und die Konkurrenz ist sofort wieder dran. Über die Winterpause darf bei uns der Fokus nicht verloren gehen“, betont Alen Coralic.