Kreisliga B1 Spielabbruch: Was ist genau in Überauchen passiert?

Was ist genau in Überauchen passiert?

Die Rote Karte für einen Überauchener Spieler kurz vor der Pause war der Auslöser für den wenig später erfolgten Spielabbruch. Foto: dpa/Symbolbild Schiedsrichter Frank Bugiel wurde in der Partie zwischen dem SV Überauchen und der SG Triberg/Nußbach mit dem Ball beworfen und brach regelkonform ab.







Keine gute Geschichte für den heimischen Fußballsport. Der Spielabbruch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zwischen dem SV Überauchen und der SG Triberg/Nußbach wird mit einem Urteilsspruch nun auf das spannende Titelrennen in der Kreisliga B1 einwirken. Die SG Triberg war bis dato Spitzenreiter, ist aber ganz offenbar an dem Spielabbruch schuldlos. Die SG führte zu diesem Zeitpunkt mit 2:1.