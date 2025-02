Leichtathletik Yannick Wegner als Überflieger

Der ehrenamtliche Jugendtrainer der SG Schramberg trat bei der Hochschul-DM in Sindelfingen für seine Hochschule, die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, an. In seiner Paradedisziplin, dem Hochsprung, gelang ihm im Glaspalast mit 1,85m ein neuer persönlicher Rekord.