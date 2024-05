1 Nach dem Schlusspfiff gegen Kippenheim brachen bei dem TGB Lahr alle Dämme und die Spieler feierten auf dem Rasen. Foto: Fissler

Die Lahrer haben ihre Serie ohne Niederlage auch gegen Kippenheim fortgesetzt. Nach dem 4:2-Erfolg ist das Team nicht mehr von Platz eins in der Kreisliga B Staffel IV zu verdrängen.









Link kopiert



SC Kappel - SV Grafenhausen 2:2 (1:1). Keinen Sieger gab es am Samstag beim gut besuchten Nachbarschaftsderby zwischen Kappel und Grafenhausen. Den Gästen blieb nach zweimaliger Führung letztlich nur ein Punkt. In einem vom Niveau her eher schwachen Lokalschlager traf Schmider mit seinem zwanzigsten Treffer zur Gästeführung und Kern glich aus. Auch das 2:1 durch Hiller wurde von den Gästen, wenn auch spät, egalisiert, so dass am Ende ein gerechtes Remis stand.

Tore: 0:1 Schmider (21.), 1:1 Kern (36.), 1:2 Hiller (58.), 2:2 Dees (88.).



TGB Lahr - SV Kippenheim 4:2 (2:1). Der TGB Lahr schlägt nach dem 4:2-Sieg in der kommenden Saison in der Kreisliga A auf. Nach dem siebzehnten Saisonsieg darf die Lawicki-Elf feiern. Doch gegen Kippenheim war es keine einfache Aufgabe. Die Gäste kamen nach zweimaligem Rückstand zweimal zurück. Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe. Eine Führung war auf beiden Seiten möglich. Das Glück war in der Schlussphase ein Lahrer. Georgian-Iulian Zugravu machte den Unterschied.

Tore: 1:0 Zugravu (28.), 1:1 Gerken (29.), 2:1 Eldiven (36.), 2:2 Brenner (47./FE), 3:2 Zugravu (80.), 4:2 Zugravu (89.).



TuS Mahlberg - SV Schmieheim 2:2 (0:2). Zur Pause sah es noch nach einem Sieg der Gäste aus Schmieheim aus. Denn nach schwachem Beginn fanden sich die Gäste mit zunehmender Spieldauer besser zurecht und Bahr und Zietkowski sorgten auch für einen vermeintlich beruhigenden 2:0-Pausenstand. Erst ein von Florian Baum Mitte des zweiten Abschnitts verwandelter Strafstoß zum 1:2 rief die Gäste besser auf den Plan. Zeitgleich mit dem Schlusspfiff rettete Fabian Hill den Blauen tatsächlich noch einen Zähler.

Tore: 0:1 Bahr (37.), 0:2 Zietkowski (41.), 1:2 Baum (77./FE), 2:2 Till (90.).



SV Münchweier - FSV Seelbach II 2:0 (0:0). Auch die Gelb-Schwarzen aus Münchweier taten sich im eigenen Hause schwer. Nach neunzig Minuten stand zwar durch Tore von Hauger und Karle der erwartete Heimsieg, doch berauschend war die Vorstellung der Hausherren nicht unbedingt. Seelbach war ein unbequemer Gegner, stand in der Defensive recht stabil und machte dem Favoriten das Toreschießen nicht einfach. Doch die Gäste waren in der Offensive einfach zu harmlos.

Tore: 1:0 Hauger (53.), 2:0 Karle (90.).



FC Lahr-West - SV Ettenheimweiler/Wallburg 3:1 (1:0). Der langjährige Punktelieferant FC Lahr-West ließ am Sonntag ein weiteres Mal sehr offensiv von sich hören. Gegen die Süd-SG aus Ettenheimweiler und Wallburg landete Andreas Paschke mit seiner Truppe einen weiteren Coup. Mit dem siebten Sieg in der nun langsam zu Ende gehenden Saison verbuchten die Lahrer einen weiteren Dreier und sind bei weitem nicht mehr die graue Maus der vergangenen Jahre.

Tore: 1:0 Rana (8./FE), 2:0 Rana (52./FE), 2:1 Schatz (70./FE), 3:1 Camara (90.+3).



KREISLIGA B STAFFEL II. SF Kürzell - SC Friesenheim 9:1 (5:0). Den Sportfreunden aus Kürzell fehlte beim 9:1-Erfolg nur noch ein zehnter Treffer zur alleinigen Tabellenführung. Die muss sich das SF-Trainerduo Burgert/Fust nun mit der SVN-Reserve teilen. Das Kellerkind aus Friesenheim stand in Kürzell auf verlorenem Posten. Fünf Treffer im ersten und vier im zweiten Abschnitt dokumentierten das Duell treffend. Tore: 1:0 Burgert (7./FE), 2:0 Fust (26.), 3:0 Leuthner (35.), 4:0 Sandritter (41./FE), 5:0 Sandritter (43.), 6:0 Leuthner (47.), 7:0 Fust (74.), 8:0 Mieth (74./FE), 9:0 Huska (76.), 9:1 Richter (89.).



SG Oberweier/Heiligenzell - SV Eckartsweier 2:1 (0:0). Eine kleine Überraschung bahnte sich auf dem Sportplatz in Heiligenzell an. Die gastgebende SG, als Favorit ins Spiel gegangen, traf erst in der Nachspielzeit durch Luca Müller zum 2:1 und vermied gerade noch mal einen Punktverlust. Nach tor- wie trostlosen ersten 45 Minuten trafen die Gäste zur Führung. Erst in der Schlussphase schaffte die Truppe von Michael Kunz und Cyrille Prieto die Wende.

Tore: 0:1 Heinz (56.), 1:1 Oertel (85.), 2:1 Müller (90.+3).



KREISLIGA A NORD. SV Diersheim - FC Ottenheim 2:0 (2:0). Der SV Diersheim hat nach dem verdienten 2:0-Erfolg über den zuletzt eigentlich recht erfolgreichen FC Ottenheim immer noch die Chance auf den zweiten Rang. Spielertrainer Robert Hartfiel traf bereits nach zwei Minuten gegen die recht schwer in die Partie kommenden Gäste ins Schwarze. Nach gut einer halben Stunde erhöhten die Hausherren durch Pierre Wagner auf 2:0. Erst nach der Pause fanden sich dann auch die Gäste besser zurecht und es entwickelte sich eine offenere Begegnung. Benjamin Ziegler vergab per Strafstoß den Anschlusstreffer.

Tore: 1:0 Hartfiel (2.), 2:0 Wagner (31.).



FC Neuried - SG Nonnenweier-Allmannsweier 1:1 (0:0). Die SG durfte sich nach Schlusspfiff bei ihrem Torhüter Marvin Heck bedanken, dass sie im Derby in Neuried nicht mit leeren Taschen wieder nach Hause fahren mussten. Halbzeit eins verlief ziemlich ausgeglichen. Die Hausherren kamen zu guten Möglichkeiten, schlugen daraus jedoch kein Kapital. Die Gäste waren in dieser Phase stets darauf bedacht, die Null zu halten. Nach torloser erster Hälfte brachte Mirko Schnee nach exakt einer Stunde den Gast in Front. Neuried forcierte danach das Tempo. Dem kurz vor der Halbzeit eingewechselten Timo Schwend gelang nur gut zehn Minuten nach dem Gegentor der Ausgleich.

Tore: 0:1 Schnee (60.), 1:1 Schwend (71.).