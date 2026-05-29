Kreisliga B Staffel 2: Raithel verlässt Mönchweiler/Peterzell und übernimmt Oberbaldingen/Öfingen
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Der neue SG-Trainer ab 1. Juli: Christoph Raithel (Mitte) mit den Sascha Dominke und Steffen Butschle. Foto: SG Oberbaldingen/Öfingen

Christoph Raithel wird in der kommenden Saison neuer Trainer der SG Oberbaldingen/Öfingen. Das Teilt die Spielgemeinschaft mit. Raithel folgt auf Stefan Ehrich.

Kreisliga B Staffel 2: Trainerwechsel bei der SG Oberbaldingen/Öfingen: Die aktuell noch im Aufstiegsrennen befindliche Spielgemeinschaft wird am 1. Juli für die Saison 2026/27 von Christoph Raithel trainiert, der aktuell noch den A1-Ligisten SG Mönchweiler/Peterzell trainiert. Zuvor war der Trainer bereits beim FC 07 Furtwangen, FC Bad Dürrheim und FC Tannheim tätig. Er wird Nachfolger von Stefan Ehrich, der rund zweieinhalb Jahre wirkte und sich gerne mit dem Aufstieg via Meisterschaft oder Relegation verabschieden würde.

 

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Wie die beiden Clubs um Sascha Dominke (Vorstand des TuS Oberbaldingen) sowie Steffen Butschle (Präsident des SV Ofingen) erklären, habe man sich bereits im Frühjahr intern dazu entschieden, die Trainerposition zur neuen Saison neu zu besetzen.

„Wir freuen uns sehr, mit Christoph einen jungen und engagierten Trainer gefunden zu haben, und blicken der zukünftigen Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen.

 