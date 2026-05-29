Kreisliga B Staffel 2: Raithel verlässt Mönchweiler/Peterzell und übernimmt Oberbaldingen/Öfingen

1 Der neue SG-Trainer ab 1. Juli: Christoph Raithel (Mitte) mit den Sascha Dominke und Steffen Butschle. Foto: SG Oberbaldingen/Öfingen Christoph Raithel wird in der kommenden Saison neuer Trainer der SG Oberbaldingen/Öfingen. Das Teilt die Spielgemeinschaft mit. Raithel folgt auf Stefan Ehrich.







Link kopiert



Kreisliga B Staffel 2: Trainerwechsel bei der SG Oberbaldingen/Öfingen: Die aktuell noch im Aufstiegsrennen befindliche Spielgemeinschaft wird am 1. Juli für die Saison 2026/27 von Christoph Raithel trainiert, der aktuell noch den A1-Ligisten SG Mönchweiler/Peterzell trainiert. Zuvor war der Trainer bereits beim FC 07 Furtwangen, FC Bad Dürrheim und FC Tannheim tätig. Er wird Nachfolger von Stefan Ehrich, der rund zweieinhalb Jahre wirkte und sich gerne mit dem Aufstieg via Meisterschaft oder Relegation verabschieden würde.