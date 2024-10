Kreisliga B Staffel 2: Beim SSV Walddorf harmoniert die Familie Senses auf dem Platz

1 Robin Senses (weißes Trikot) war schon mehrfach Torschützenkönig. Auch in dieser Saison befindet er sich auf einem guten Weg. Foto: Andreas Reutter

In der Kreisliga B2 mischt der SSV Walddorf um den Aufstieg mit. Dort kann man eine Torbilanz von 50:18 vorweisen. 19 Tore hat allein Stürmer Robin Senses erzielt. Sein Vater steht derweil an der Seitenlinie. Und auch Cousin Marvin Senses ist Teil des Teams.









Der SSV Walddorf steht wieder an der Tabellenspitze der Kreisliga B2. Durch die überraschende Niederlage der SG Hopfau/Leinstetten gegen die SG Spielberg/Berneck-Zwerenberg rutscht diese auf den dritten Tabellenplatz ab. Kurios allerdings: Alle drei oberen in der Tabelle – der SSV Walddorf, die SG Teinachtal und die SG Hopfau/Leinstetten – haben 27 Punkte. Allerdings hat der SSV das um ein Tor bessere Torverhältnis und thront deshalb vorerst an der Spitze.