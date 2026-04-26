Kreisliga B Staffel 1: SG B.K.N. feiert Sensation gegen den SSC Donaueschingen

Spitzenreiter SSC Donaueschingen kassiert in Neuhausen seine erste Saisonniederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Partien. Die SG sammelt wichtige Punkte

Kreisliga B Staffel 1: SG Gemeinde Königsfeld B.K.N. – SSC Donaueschingen 4:2 (2:1). Das Spiel startete mit Pech für den SSC als Ebrar Samcar in der 17. Minute ein Eigentor zum 1:0 für die Hausherren unterlief. Die blieben am Drücker und Winter-Rückkehrer Johannes Storz sorgte per Solo auf alleine auf das gegnerische Tor zu für das 2:0. Noch vor der Pause verkürzte Sladjan Jovanovic aus 25 Metern volley auf 2:1.

SG macht Druck Nach der Pause blieb die SG am Drücker und erhöhte nach weiteren Chancen durch Maurice Fossé in der 58. Minute per Kopfball auf 3:1 nach Flanke von Ben Dunkenberger. Doch ebenso unterlief den Gastgebern Mitte der zweiten Hälfte ein Eigentor nach einer Flanke zum 3:2-Anschluss.

So blieb es bis zum Ende eine spannende und offene Partie. Storz markierte in der Schlussphase den 4:2-Endstand.

Trainer Hirsch sehr zufrieden

SG-Trainer Günter Hirsch freute sich über den Sieg, war er doch am Morgen der Partie schon sehr optimistisch: „Ich habe ein gutes Gefühl, wir gewinnen heute und bringen ihnen die erste Niederlage bei. Für uns war der Sieg wichtig mit Blick auf die Relegation. Wir waren sehr gut im Spiel, hatten einige Chancen. Heute war es eine tolle Mannschaftsleistung von der Nummer 1 bis 15. Es war ein verdienter Sieg.“

Tore: 1:0 Eigentor (17.), 2:0, 4:2 Storz (31., 89.), 2:1 Sl. Jovanovic (45.), 3:1 Fossé (58.), 3:2 Eigentor (69.). Schiedsrichter: Eduard Semling (Welschensteinach). Zuschauer: 120.