Kreisliga B Staffel 1: SG B.K.N. feiert Sensation gegen den SSC Donaueschingen

Spitzenreiter SSC Donaueschingen kassiert in Neuhausen seine erste Saisonniederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Partien. Die SG sammelt wichtige Punkte
Kreisliga B Staffel 1: SG Gemeinde Königsfeld B.K.N. – SSC Donaueschingen 4:2 (2:1). Das Spiel startete mit Pech für den SSC als Ebrar Samcar in der 17. Minute ein Eigentor zum 1:0 für die Hausherren unterlief. Die blieben am Drücker und Winter-Rückkehrer Johannes Storz sorgte per Solo auf alleine auf das gegnerische Tor zu für das 2:0. Noch vor der Pause verkürzte Sladjan Jovanovic aus 25 Metern volley auf 2:1.