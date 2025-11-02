Kreisliga B: Sieg gegen Überauchen – FC Bad Dürrheim baut seine Serie aus

Die Salinenstädter schlagen den SV Überauchen und überwintern in der Kreisliga B1 auf dem zweiten Platz. In der B2 verliert der FC Hüfingen klar.

Kreisliga B Staffel 1: FC Bad Dürrheim – SV Überauchen 4:2 (1:1). Vier Spiele ungeschlagen sind die Salinenstädter nach dem wichtigen und richtungsweisenden Dreier im Topspiel. „Wir freuen uns über den Sieg. Er war verdient und jetzt können wir als Zweiter überwintern und unser Ziel Aufstieg weiter in Angriff nehmen“, resümierte FCB-Trainer Predrag Kicic.

Für die Gäste war es nach dem 1:5 bei der SG B.K.N. die zweite Niederlage in Folge und damit überholten die Hausherren den Gegner in der Tabelle und überwintern hinter dem SSC Donaueschingen auf dem Relegationsrang. Ein besonderes Spiel war die Partie für den Überauchener Spielmacher Sime Fantov. Er spielte vor acht Jahren noch bei Bad Dürrheim – allerdings seinerzeit vier Klassen höher in der Verbandsliga.

FCB-Stürmer Chahid Moutassime sorgte schnell für das 1:0 (21.). Was Mihai Eremia mit dem 1:1 beantwortete (36.). Nach der Pause hatten beide Teams richtig gute Chancen. Maksym Zelinskyi sorgte dann in Arjen Robben-Manier für das 2:1 (60.). Danach traf Daniel Bruch nur den Pfosten (65.). Maksym Dodschuk traf nach Zelinskyi-Vorarbeit zum 3:1 (68.). Doch Dorinel Chiscan verkürzte nach starker Aktion auf 3:2 (73.). Kaum wieder angepfiffen sorgte Bruch mit einem Schuss in den Winkel direkt für das 4:2 (74.). Schiedsrichter: Fabian Viel (Immendingen). Zuschauer: 100.

Kreisliga B Staffel 2

SV Göschweiler – FC Hüfingen 4:2 (2:1). Der Tabellenführer und Herbstmeister kam zu seinem achten Sieg in Serie. „Der war verdient. Wir gingen früh in Führung und haben nach den Hüfinger Ausgleichstoren immer nachlegen können“, so SVG-Spielertrainer Kevin Hoheisel. Er selber sorgte für die 1:0-Blitzführung (3.). Nach dem Ausgleich von David Wengrzik (21.) markierte Dennis Kaiser die 2:1-Pausenführung (34.).

Doch wieder glich Hüfingen über Andrei Szabo per Elfmeter zum 2:2 aus (60.). Hoheisel sorgte mit seinem 16. Saisontreffer jedoch Mitte der zweiten Hälfte für das 3:2 (72.). Bis zum Ende blieb es spannend, ehe Lendon Hajdaraj für den 4:2-Endstand sorgte (90.+3). Schiedsrichter: Dennis Kavuz (Marbach). Zuschauer: 150.