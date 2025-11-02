Kreisliga B: Sieg gegen Überauchen – FC Bad Dürrheim baut seine Serie aus

Die Salinenstädter schlagen den SV Überauchen und überwintern in der Kreisliga B1 auf dem zweiten Platz. In der B2 verliert der FC Hüfingen klar.
Kreisliga B Staffel 1: FC Bad Dürrheim – SV Überauchen 4:2 (1:1). Vier Spiele ungeschlagen sind die Salinenstädter nach dem wichtigen und richtungsweisenden Dreier im Topspiel. „Wir freuen uns über den Sieg. Er war verdient und jetzt können wir als Zweiter überwintern und unser Ziel Aufstieg weiter in Angriff nehmen“, resümierte FCB-Trainer Predrag Kicic.