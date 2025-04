Kreisliga B Schwarzwald Spielabbruch, Wiederholung und Showdown am letzten Spieltag?

Hochspannung in der Kreisliga B Staffel 1: Vier Teams kämpfen um die Meisterschaft und den Relegationsplatz. Kommt es am 22. und letzten Spieltag zum Showdown zwischen der SG Triberg/Nußbach und FKB Villingen – oder verdrängen am 14. Juni der FC Hüfingen oder sogar der SV Überauchen die beiden Top-Teams?