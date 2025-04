Kreisliga B Nord: Steigt der SV Schönbronn jetzt auf?

Ruben Reisig von der TSG Hoffenheim II „Mein Ziel war immer, in die dritte Liga zurückzukehren“

Ruben Reisig hat mit der TSG Hoffenheim II den Aufstieg in die dritte Liga perfekt gemacht. Was war für den Ex-Spieler der Stuttgarter Kickers entscheidend? Wie sieht er seine sportliche Zukunft? Was sagt er zu Gerüchten, „Hoffe zwo“ würde nicht aufsteigen, wenn die Erste absteigt?