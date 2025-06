Kreisliga-B-Meister: SG Teinachtal hat jetzt endlich wieder Derbys

1 Die SG Teinachtal ist Meister. Foto: Wasserbauer Hinter der SG Teinachtal liegt eine kuriose Saison – aber auch eine überaus erfolgreiche.







Einen ganz praktischen Vorteil hatte die Saison in der Süd-Staffel der Fußball-Kreisliga B für die SG Teinachtal auf jeden Fall: Während der langen Rückfahrt vom Auswärtsspiel bei der SG Hopfau/Leinstetten konnte die Mannschaft ausgiebig ihren Titelgewinn feiern. Und als der Bus dann laut hupend nach einer Stunde Fahrt am Sportheim in Breitenberg ankam, ging die große Sause direkt mit den Fans weiter. „Die Party ging ganz schön lange. Das war eine richtig schöne Feier“, sagt Spielleiter Bernd Gugel.