Kreisliga B kompakt: FC Neuried kehrt in die Kreisliga A zurück

FC Neuried - FC Ettenheim-Altdorf II 2:1 (2:0). Der Meister und damit Direktaufsteiger dieser Staffel kommt aus Ichenheim und Altenheim und heißt FC Neuried. Die Kollegen der beiden Spielertrainer Dirk Feger und Bastian Simon diktierten deutlich das bisherige Geschehen dieser Staffel und sind nun bereits zwei Spieltage vor Saisonende am Ziel angekommen. Die südlichste Reserve aus der Rohanstadt machte es dem würdigen Meister keinesfalls leicht und wehrte sich bis zum Ende.

Tore: 1:0 Roth (27.), 2:0 Reichenbach (35.), 2:1 Elenschleger (51.).

SV Grafenhausen - SF Kürzell 3:4 (1:1). Die Sportfreunde aus Kürzell zeigten sich nach einem Durchhänger Anfang April am Freitagabend in Grafenhausen zwar nicht in Topform, durften bei den Grünen aber in buchstäblich allerletzter Minute wieder drei Punkte mitnehmen. Die Hausherren setzten zwar den ersten Höhepunkt durch Steiner, konnten die Führung aber nicht in die Pause mitnehmen. Sie kamen nach Rückstand zwar nochmals heran und es sah nach einem Punktgewinn aus. Doch Bensch sorgte doch noch für einen Sieg der Gäste.

Tore: 1:0 Steiner (36.), 1:1 Huska (40.), 1:2 Hirrle (52.), 1:3 Bensch (61.), 2:3 Omorov (75.), 3:3 Hiller (80.), 3:4 Bensch (90.+2).

FV Schutterwald II - TuS Mahlberg 1:5 (1:2). Der TuS Mahlberg bleibt für den Relegationsplatz dran. Mit einem ebenso glatten wie verdienten 5:1-Auswärtssieg verabschiedeten sich die Blauen aus Schutterwald. Dadurch dürfte dem TuS Rang zwei, der zur Teilnahme an zwei Aufstiegsspielen berechtigt, nicht mehr zu nehmen sein. Nach einer Stunde eröffnete Baum mit dem 0:1 und Jonas Hienerwadel, der beste Torjäger der Liga, erhöhte auf 2:0, ehe Benz der Anschlusstreffer gelang. Paulo Kiesel und Hienerwadel stellten in Abschnitt zwei den Endstand her.

Tore: 0:1 Baum (26.), 0:2 Hienerwadel (44.), 1:2 Benz (45.+3), 1:3 Kiesel (70.), 1:4 Kiesel (84.), 1:5 Hienerwadel (86.).

SV Münchweier - SV Schmieheim 4:0 (1:0). Nach der schlechten Vorstellung zuletzt gegen Kippenheimweiler und der damit verbundenen überraschenden Niederlage kehrten die Gelb-Schwarzen am Sonntag an der Pappelallee wieder in die Erfolgsspur zurück. Dafür herhalten musste der SV aus Schmieheim, der sich nach dem glatten 0:4 weiterhin nur auf einem zweistelligen Rang wiederfindet. Ob es für den SV Münchweier in dieser Runde doch noch für einen Top-drei-Rang reicht, scheint nach zwischenzeitlichen Schwächen eher unwahrscheinlich.

Tore: 1:0 Wagner (10.), 2:0 Son (60.), 3:0 Ibig (89.), 4:0 Grinke (90.+2).

SG Ettenheimweiler/Wallburg - FC Langenwinkel 4:1 (2:0). Es bedurfte seitens der Süd-SG aus Ettenheimweiler/Wallburg keiner großen Kraftanstrengung, um den Spieltag vor dem spielfreien Pfingstwochenende erfolgreich abzuschließen. Auf dem Rasensportplatz in Ettenheimweiler hatte die Moser-Elf alles jederzeit im Griff. Jonas Schatz verwandelte bereits nach fünf Minuten einen Strafstoß zur Führung und gab damit den Startschuss zu einem am Ende ungefährdeten Heimsieg. Es war der siebte Erfolg vor den eigenen Fans in der laufenden Saison. Dem Gast gelang in der Schlussphase der Ehrentreffer.

Tore: 1:0 Schatz (5./FE), 2:0 Weber (42.), 3:0 Herdick (48.), 3:1 Grieshaber (78./ET), 4:1 Nicolino (90.).

SG Nonnenweier-Allmannsweier - FC Lahr-West 19:0 (6:0). Nur sechs Treffer in Halbzeit eins, dafür aber dreizehn in Durchgang zwei: So unterschiedlich können zwei Hälften sein. Das war auch der Grund, dass der Unparteiische mit dem notieren der Torschützen nicht mehr ganz mitkam. Über den Spielverlauf ist, wer das Ergebnis richtig lesen kann, alles gesagt. Der FC Lahr-West war ein völlig chancenloses Schlusslicht und kassierte somit in der laufenden Saison jetzt schon mehr als 200 Gegentore. Bislang gab es ausschließlich Niederlagen.

Tore: nicht gemeldet

SG Friesenheim - SV Kippenheimweiler 2:3 (1:2). Die letzte Partie dieser Liga an dem Spieltag auf dem Rasensportplatz in Friesenheim endete mit einer Überraschung, denn es gab einen Auswärtssieg der Grünen aus Kippenheimweiler. In den Spielen dieses Jahres hatte sich abgezeichnet, dass der SVK keinesfalls nur mehr als Punktelieferant betitelt werden darf. Zuletzt daheim gegen den SV Münchweier und nun auswärts bei der SG Friesenheim durfte sich die Truppe von Steven Jung in die Siegerliste schreiben. Die Niederlage war auf der anderen Seite ein Dämpfer für die Friesenheimer Michael Kunz und Cyrille Prieto.

Tore: 1:0 Wendle (14.), 1:1 Hurst (22.), 1:2 Sarr (43.), 1:3 Rana (82.), 2:3 Herbst (85.).

KREISLIGA B STAFFEL II. SG Dörlinbach/Schweighausen - ASV Nordrach 8:0 (5:0). Die führende Fries-Elf steht kurz vor dem Aufstieg. Dazu fehlt der SG aus dem hinteren Schuttertal aufgrund des hervorragenden Torverhältnisses nur noch ein Remis. Mit einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 8:0-Sieg auf dem Rasensportplatz in Schweighausen kann die Schuttertal-SG schon mal für die Aufstiegsfeier planen. Paul Erb eröffnete mit seinem ersten von später drei Treffern das Torspektakel. Coach Fries erhöhte und Erb legte nach. Zur Pause lag der durchgängig den Ton und die Richtung angebende Spitzenreiter klar in Front. Deshalb beließen es die Hausherren im zweiten Durchgang auch nur bei drei weiteren Treffern.

Tore: 1:0 Erb (7.), 2:0 Fries (10.), 3:0 Erb (27./FE), 4:0 Fries (36.), 5:0 Müllerleile (42.), 6:0 Erb (49.), 7:0 Weber (54.), 8:0 Fehrenbacher (67.).