Kreisliga B kompakt: FC Neuried kehrt in die Kreisliga A zurück

Die Kicker aus Altenheim und Ichenheim waren in dieser Saison in der B-Staffel früh das Maß aller Dinge. Folgerichtig wurde schon am Wochenende gefeiert.
FC Neuried - FC Ettenheim-Altdorf II 2:1 (2:0). Der Meister und damit Direktaufsteiger dieser Staffel kommt aus Ichenheim und Altenheim und heißt FC Neuried. Die Kollegen der beiden Spielertrainer Dirk Feger und Bastian Simon diktierten deutlich das bisherige Geschehen dieser Staffel und sind nun bereits zwei Spieltage vor Saisonende am Ziel angekommen. Die südlichste Reserve aus der Rohanstadt machte es dem würdigen Meister keinesfalls leicht und wehrte sich bis zum Ende.
Tore: 1:0 Roth (27.), 2:0 Reichenbach (35.), 2:1 Elenschleger (51.).