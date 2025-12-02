Kreisliga B im Fokus: Neuhengstettens Spielertrainer Wayne Reich trifft in der B2 am Fließband

Die Kreisliga B1 und B3 werden am Sonntag (14 Uhr) mit mehreren Topspielen für Spannung sorgen. Parallel geht das B2-Rennen dank einem treffsicheren Trainer weiter.

Die Kreisligen B1, B2 und B3 stehen alle jeweils vor einem unterschiedlichen aber spannenden Wochenende. Während es in der B1 zum Topspiel zwischen der beiden Top-Vier-Clubs SV Huzenbach und SGM Ebhausen/Rotfelden kommt, treibt in der B2 ein torhungriger Spielertrainer sein Unwesen. In der B3 ist zudem ein Wechsel an der Spitze unausweichlich.

Grömbach wartet auf den ersten Punkt Kreisliga B1: Steht ein Machtwechsel in der Kreisliga B1 bevor? Der Tabellenzweite geht zumindest mit einer vermeintlich leichteren Aufgabe in den 14. Spieltag. Die SGM Wittendorf/Lombach/Loßburg (32 Punkte) könnte mit einem Sieg gegen den Tabellenneunten SGM Spielberg/Berneck-Zwerenberg auf Rang eins klettern.

Doch dafür müsste der Primus SV Huzenbach (33 Punkte) im Spitzenspiel gegen die viertplatzierte SG Ebhausen/Rotfelden (29 Punkte) selbst erst einmal Punkte liegen lassen. Eine deutlich leichtere Aufgabe steht für den SV Wittlensweiler (30 Punkte, Platz drei) bevor: Es geht zum TSV Rohrdorf, der aktuell Vorletzter ist – mit einem Sieg und fünf Zählern.

Die Top-Vier-Clubs haben aber auch von hinten Druck im Nacken, denn die SG Nagold-Nord (24 Zähler) gastiert beim punktlosen Schlusslicht Spvgg Grömbach und wird damit den Abstand auf mindestens ein Team aus der Begegnung Huzenbach gegen Ebhausen/Rotfelden sehr wahrscheinlich verkürzen. Angepfiffen wird übrigens auf allen Plätzen am Sonntag um 14 Uhr.

Jedes Tor entscheidet über die Spitzenposition

Kreisliga B2: Einen Fünferpack zu erzielen dürfte der Traum vieler Stürmer sein. Doch das Ganze als Mittelfeldspieler zu erleben, können nicht viele von sich behaupten – vor allem nicht gleichzeitig als Spielertrainer. Einer von diesen Allroundern hört auf den Namen Wayne Reich und coacht aktuell den TSV Neuhengstett.

Der 27-jährige Ingenieurstudent steht mit seinem Heimatclub in der Kreisliga B2 derzeit bei 40 von 42 möglichen Zählern und rangiert auf Platz zwei – punktgleich mit der Spvgg Bad Teinach-Zavelstein, die durch eine minimal bessere Torbilanz von einem Treffer vor dem TSV steht – als nächstes kann er am Sonntag (14 Uhr) gegen den TSV Wildberg treffen.

„Wir spielen bisher eine sehr gute Saison und konnten uns im Laufe der Zeit spielerisch stetig steigern. Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam weiter vorantreiben“, so Reich, der den Aufstieg in die Kreisliga A2 als klares Ziel ausgesprochen hat.

Leding-Brüder sind unverzichtbar für Reich

Seinen Fünferpack erzielte er übrigens am 13. Spieltag beim 10:1-Sieg gegen den personell geschwächten FV Calw – auch wenn es aus Reichs Sicht nicht seine persönlich beste Performance war: „Individuelle Leistungen bewerte ich grundsätzlich weniger nach der Anzahl erzielter Tore, sondern vielmehr anhand anderer Faktoren. Das war trotz der Treffer nicht meine beste Leistung. Auch ich habe in der ersten Halbzeit einige Fehler gemacht, die zu unserer schwachen Vorstellung vor der Pause beigetragen haben.“

Trotz der bescheidenen Worte steht Reich mit 21 Toren an erster Stelle im B2-Torjägerranking – fünf Treffer vor dem Zweitplatzierten Fabian Padubrin (Spvgg Bad Teinach-Zavelstein). Reich ist jedoch nicht Neuhengstetts einziger Torgarant: Mit Daniel und Marvin Leding kann sich der TSV auf zwei treffsichere Brüder verlassen, denn beide stehen derzeit bei 13 Treffern in der B2.

„Die Leding-Brüder sind aktuell maßgeblich an unserem Erfolg beteiligt. Noch wichtiger als ihre erzielten Tore ist für mich ihre Bereitschaft, für das Team zu kämpfen und konsequent gegen den Ball zu arbeiten. Beide stellen sich voll in den Dienst der Mannschaft und weisen zudem die höchste Trainingsbeteiligung im gesamten Kader auf.“

Vier Verfolger im Rücken

Kreisliga B3: Während es in der B2 also auf den Zweikampf zwischen Neuhengstett und Bad Teinach-Zavelstein hinausläuft, trennen innerhalb der Kreisliga B3 den ersten und den siebten Platz – also die Hälfte der Liga – nach 13 Spielen lediglich fünf Punkte. Ein Machtwechsel scheint aktuell ebenfalls unausweichlich, da Spitzenreiter SV Wachendorf spielfrei hat und es mit der SG Hopfau/Leinstetten und dem SV Fischingen zwei punktgleiche Kontrahenten gibt.

Wenn die Konkurrenz jeweils erwartbare Punkte einfährt, könnte der SVW über das Wochenende bis auf Tabellenrang vier abrutschen. Einzig der viertplatzierte SV Eutingen II und die SGM Göttelfingen/Baisingen (Rang fünf) werden sich gegenseitig die Punkte streitig machen, da die Tabellennachbarn im Topspiel und Derby in Baisingen (Sonntag, 14 Uhr) aufeinandertreffen – parallel zum Derby zwischen dem SV Fischingen und dem SV Bergfelden.