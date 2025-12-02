Kreisliga B im Fokus: Neuhengstettens Spielertrainer Wayne Reich trifft in der B2 am Fließband

Die Kreisliga B1 und B3 werden am Sonntag (14 Uhr) mit mehreren Topspielen für Spannung sorgen. Parallel geht das B2-Rennen dank einem treffsicheren Trainer weiter.
Die Kreisligen B1, B2 und B3 stehen alle jeweils vor einem unterschiedlichen aber spannenden Wochenende. Während es in der B1 zum Topspiel zwischen der beiden Top-Vier-Clubs SV Huzenbach und SGM Ebhausen/Rotfelden kommt, treibt in der B2 ein torhungriger Spielertrainer sein Unwesen. In der B3 ist zudem ein Wechsel an der Spitze unausweichlich.