Kreisliga B im Fokus: Nagold Nord fordert Abwehrbollwerk heraus

In der ausgeglichenen Kreisliga B1 steigt das heiß erwartete Topspiel zwischen der torhungrigen SGM Nagold-Nord und der defensivstarken SGM Ebhausen/Rotfelden.

Die Kreisliga B bietet in allen drei Staffeln Spannung an allen Ecken und Enden. In der B2 steigt das Gipfeltreffen der Fehlerlosen, während es zu einem spektakulären Wechsel an der B3-Tabellenspitze kommen könnte. Auch in Nagold geht es hoch her: Die torhungrige SG Nagold-Nord empfängt die defensivstarke SG Ebhausen/Rotfelden zum B1-Topspiel.

Kreisliga B1 „Ebhausen erwarte ich körperlich sehr robust und hoch motiviert“, gibt Nagold-Coach Florian Nebert zu Protokoll. Erfreulich ist zudem, dass mit Luca Haug ein wichtiger Akteur zurückkehrt, der zuletzt Knieprobleme hatte. Vor dem Topspiel gegen die SG Ebhausen/Rotfelden ist für Nebert also klar: „Wir schauen nach uns und werden unseren Spielstil weiter durchziehen.“

Nach der 1:2-Pleite im Topspiel mit Spitzenreiter SV Wittlensweiler will sich Nebert vor dem Spiel gegen Ebhausen/Rotfelden nicht aus der Fassung bringen lassen, schließlich stellt seine Mannschaft mit 46 Toren aus zehn Spielen die beste Offensive der Liga: „Für uns ist das ein Spiel gegen einen weiteren Gegner aus der Spitzengruppe, die sich so langsam herauskristallisiert.“

Nagold-Nord bleibt in Lauerstellung

Und tatsächlich: Platz eins und fünf trennen aktuell drei Punkte. Deshalb kann Nagold-Nord bei einem eigenen Sieg und etwas Schützenhilfe an die Topposition springen. Spitzenreiter SV Wittlensweiler bekommt es um dieselbe Uhrzeit (Sonntag, 14.30 Uhr) mit dem Tabellenfünften SV Huzenbach zu tun.

„Ich hab Huzenbach in dieser Saison noch nicht spielen sehen. Aber ich denke, da sie die meisten ihrer Punkte zu Hause auf ihrem kleinen Kunstrasen geholt haben, wird Wittlensweiler am Sonntag daheim einen Sieg einfahren – vorausgesetzt, sie spielen mit ihrer Topelf.“

Kreisliga B2

Der 1. FC Altburg II kann sich etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen, denn das punktgleiche Schlusslicht Türkischer SV Calw (vier Punkte) hat spielfrei. Die Altburger müssen dafür aber erstmal beim TSV Wildberg bestehen.

Am anderen Ende der Tabelle steigt das Topduell zwischen dem TSV Neuhengstett (33 Punkte) und der angereisten Spvgg Bad Teinach-Zavelstein (30 Punkte). Mehr Topspiel geht nicht, denn beide Teams haben jedes ihrer bisherigen Spiele gewonnen.

Als Vergleich: Der SV Althengstett II und FC Alzenberg-Wimberg stehen derzeit bei 16 Zählern und belegen Platz vier und fünf. Am Sonntag (14.30 Uhr) treffen die Tabellennachbarn aufeinander – zeitgleich zu den anderen beiden Spielen.

Kreisliga B3

Das Spitzenteam SGM Göttelfingen/Baisingen kann den eigenen Vorsprung von einem Punkt ausbauen, denn Verfolger SV Eutingen II hat ebenso spielfrei wie die drittplatzierte SGM Hopfau/Leinstetten (19 Punkte). Sollte Göttelfingen/Baisingen bei der SGM VfB Kickers Waldachtal (Sonntag, 14.30 Uhr) verlieren, könnte der SV Fischingen durch einen Auswärtssieg gegen die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee II (Sonntag, 12.15 Uhr) von Rang vier auf Rang eins klettern.

Abgerundet wird der Spieltag durch ein würziges Derby zwischen der SG Talheim und dem VfL Hochdorf. Der Gastgeber und Tabellenfünfte geht als Favorit ins Spiel, denn mit zwölf Zählern rangiert Talheim auf Platz zehn. Sollten sowohl Göttelfingen/Baisingen als auch Fischingen verlieren, würde Hochdorf durch einen Derbysieg an allen Teams vorbeiziehen und lachend von der Tabellenspitze grüßen – mehr Spannung geht nicht.