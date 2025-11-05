Kreisliga B im Fokus: Nagold Nord fordert Abwehrbollwerk heraus

In der ausgeglichenen Kreisliga B1 steigt das heiß erwartete Topspiel zwischen der torhungrigen SGM Nagold-Nord und der defensivstarken SGM Ebhausen/Rotfelden.
Die Kreisliga B bietet in allen drei Staffeln Spannung an allen Ecken und Enden. In der B2 steigt das Gipfeltreffen der Fehlerlosen, während es zu einem spektakulären Wechsel an der B3-Tabellenspitze kommen könnte. Auch in Nagold geht es hoch her: Die torhungrige SG Nagold-Nord empfängt die defensivstarke SG Ebhausen/Rotfelden zum B1-Topspiel.