Kreisliga B im Fokus: Deshalb hat der SV Wittlensweiler überhaupt noch ein Team

Der SV Wittlensweiler mischt mit seinen „jungen Wilden“ in der Kreisliga B1 vorne mit. Eine schwere Aufgabe wartet nun auf die Mannschaft von Markus Neuchel.
In der jüngsten Spielzeit hatte der SV Wittlensweiler massiv mit personellen Problemen zu kämpfen und musste auch vom norwegischen Modell Gebrauch machen. Nun liegt der SV in der Kreisliga B1 nach sechs Spielen auf Platz drei, hat erst einmal verloren und mit Colin Just den aktuellen Toptorschützen mit 17 Toren in den Reihen. Nun trifft die Mannschaft von Markus Neuchel auf den Tabellenzweiten SG Nagold-Nord.