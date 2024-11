Kreisliga A4 Zollern: Duell zweier personell gebeutelter Teams in Straßberg

Duell zweier personell gebeutelter Teams in Straßberg

1 Dennis Ullmann und seine Kollegen wollen beim Gastspiel in Straßberg die Punkte einfahren. Foto: Kara

Am 11. Spieltag der Kreisliga A4 trifft der TSV Straßberg II bereits am Samstag (12.30 Uhr) auf die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim.









In der Kreisliga A4 kommt es am Samstag (12.30 Uhr) zum Duell zwischen der zweiten Mannschaft des TSV Straßberg und der SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim. Während die Gäste nach zehn Spielen eine neutrale Tordifferenz und 13 Punkte vorzuweisen haben, steht der TSV II bei einem Zähler weniger. Sollten die Punkte nicht geteilt werden, wird der Gewinner nach Schlusspfiff über dem Verliererteam in der Tabelle stehen.