Kreisliga A4: Der Primus steht auf dem Prüfstand

Es ist das Highlight des fünften Spieltages, wenn der Tabellenführer im Heuberg-Stadion in Stetten auf die zweitplatzierte Tuttlinger Landesliga-Reserve trifft. Nach dem das Team von SGM-Trainer Marc Miller am vergangenen Wochenende mit dem 2:2 beim SV Seitingen-Oberflacht den ersten Punktverlust hinnehmen musste, trennt nur ein Zähler die beiden sonntäglichen Kontrahenten.

SGM will zurück zur gewohnten Leistung finden „Für uns ist es ganz wichtig, dass wir nach dem 2:2 zuletzt wieder zu unserer gewohnten Leistung zurück finden“, sagt SGM-Coach Miller. „Wir treffen mit Tuttlingen auf einen Gegner, der gut gestartet ist, in der Tabelle prima dasteht, und deshalb vielleicht auch ein bisschen Lunte gerochen hat. Aber wir spielen Zuhause, und da wollen wir alle Spiele gewinnen.“ Miller weiß, worauf es ankommen wird, damit dies eintritt: „Wir müssen wieder unsere Stärken auf den Platz bekommen und – anders als zuletzt in Seitingen – wieder effizienter werden und präsenter sein. Das ist uns in den Spielen zuvor ganz gut gelungen.“

Benzingen ist vor dem Schlusslicht gewarnt

Während die beiden Topteams sich am Sonntag im direkten Vergleich gegenüber stehen, steht der Tabellendritte TSV Benzingen beim noch punktlosen Schlusslicht SGM Meßstetten/Tieringen vor einer vermeintlich leichten Aufgabe. „Das ist genau der Punkt; im ersten Moment sieht es nach einem einfachen Spiel aus. Aber das ist es nicht“, sagt Benzingens Trainer Patrick Bach, der am vergangenen Wochenende tatenlos zusehen musste, da das Spiel beim SV Spaichingen verschoben wurde. „Ich kenne die Meßstetter Mannschaft; das ist eine kampfstarke Truppe, gegen die es nie angenehm ist, zu spielen. Deshalb müssen wir von Anfang an mit dem nötigen Engagement und der richtigen Einstellung zur Sache gehen, um vielleicht ein frühes Tor zu erzielen; das wäre der Dosenöffner“, warnt Bach sein Team davor, den Gegner auf keinen Fall zu unterschätzen.

Holt Schömberg im Kellerduell die ersten Punkte?

Neben der SGM ist die TG Schömberg das zweite Team, das noch keine Punkte gesammelt hat. Dazu hat die Dehner-Elf nun Gelegenheit, wenn es vor heimischer Kulisse im Kellerduell gegen den FSV Denkingen geht. Die Gäste haben auch erst drei Zähler auf dem Konto; mit einem Sieg könnten die Stauseestädter gleich ziehen und endlich einen Erfolg feiern.