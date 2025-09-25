Kreisliga A4: Der Primus steht auf dem Prüfstand

Der Tabellenführer SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten bekommt es im Topspiel der A4 mit dem Zweiten SC Tuttlingen II zu tun.
Es ist das Highlight des fünften Spieltages, wenn der Tabellenführer im Heuberg-Stadion in Stetten auf die zweitplatzierte Tuttlinger Landesliga-Reserve trifft. Nach dem das Team von SGM-Trainer Marc Miller am vergangenen Wochenende mit dem 2:2 beim SV Seitingen-Oberflacht den ersten Punktverlust hinnehmen musste, trennt nur ein Zähler die beiden sonntäglichen Kontrahenten.