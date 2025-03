Zwei Spiele stehen zum Auftakt an – Horb mit schwerem Start

1 Die Horber wollen raus aus dem Tabellenkeller. Foto: Andreas Wagner

Die abstiegsbedrohten Horber treffen auf den in der Tabelle gut dastehenden SC Kaltbrunn. Ebenfalls starten die SG Empfingen II und der SV Oberiflingen mit den Pflichtspielen ins Jahr 2025.









In der Kreisliga A3 beginnt die zweite Saisonhälfte mit einem Rumpfprogramm. Die beiden einzigen Spiele finden in Empfingen und in Horb statt. Richtig los geht es erst die Woche drauf mit dem regulären 19. Spieltag.