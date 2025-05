1 Die SG Ahldorf-Mühle-Dettensee (in Weiß) ist auf dem besten Weg in die Bezirksliga. Foto: /Andreas Reutter

Die TSG Wittershausen konnte mit einem Sieg gegen Oberiflingen den Relegationsplatz sichern. Der SV Eutingen II steht dafür kurz vor dem Abstieg.









Link kopiert



An der Tabellenspitze steuert die SGM Ahldorf-Mühlen-Dettensee mit großen Schritten auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga zu. In Grünmettstetten reichte ein konzentrierter Auftritt zum ungefährdeten Auswärtssieg.