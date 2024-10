1 Jannik Schneider weiß, dass die nächsten drei Spiele für seine TSG Wittershausen wichtig sind. Foto: Andreas Wagner Foto:

In der Kreisliga A3 möchte die TSG Wittershausen bis zum Schluss im Titelkampf bleiben.









Die SG Altheim-Grünmettstetten ist in dieser Woche gleich zweimal gefordert. Nach dem Nachholspiel bei der Rohrweiler-Spielerkombi gastiert der Tabellenzweite aus Wittershausen in Altheim. Für die Rohrweiler-Spielerkombi wird es schwierig, ihr Punktekonto am Sonntag gegen den Tabellenführer aus Ahldorf-Mühlen-Dettensee weiter auszubauen.