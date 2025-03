Kreisliga A3: Vor dem harten Restprogramm will Tumlingen-Hörschweiler ein Polster

1 Der SV Tumlingen-Hörschweiler (links) steht vor ganz entscheidenden Wochen. Foto: Andreas Wagner

Für den SV Tumlingen-Hörschweiler steht am Sonntag ein Schlüsselspiel in der Kreisliga A3 an. Die TSG Wittershausen will im Verfolgerduell den Relegationsplatz weiter absichern.









Im Abstiegskeller sind die Partien in Tumlingen, Weitingen und in Talheim von großer Bedeutung. Gleiches gilt für das Verfolgerduell an der Tabellenspitze. Hierbei empfängt der Tabellenzweite TSG Wittershausen den Tabellennachbarn SGM Bildechingen/Nordstetten. Mit einem Sieg könnte die TSG ihren Relegationsplatz weiter absichern.