Kreisliga A3: Trainer-Duo debütiert in Tumlingen-Hörschweiler mit Kantersieg

In der Kreisliga A3 gelingt dem SV Tumlingen-Hörschweiler eine wahre Machtdemonstration.
Die beiden Calwer Vertreter Haiterbach und Oberschwandorf führen die Tabelle weiterhin an. Dabei war der knappe Auswärtserfolg der Oberschwandorfer beim Bezirksliga-Absteiger SV Gündringen sicherlich eine kleine Überraschung. Den ersten Dreier feierte Vöhringen II mit dem Heimerfolg gegen die SG Altheim-Grünmettstetten. Ebenfalls erfolgreich waren an diesem Wochenende der SV Tumlingen-Hörschweiler, die SGM Bildechingen-Nordstetten sowie Bezirksliga-Absteiger SF Salzstetten.