Kreisliga A3: Trainer-Duo debütiert in Tumlingen-Hörschweiler mit Kantersieg

Die beiden Calwer Vertreter Haiterbach und Oberschwandorf führen die Tabelle weiterhin an. Dabei war der knappe Auswärtserfolg der Oberschwandorfer beim Bezirksliga-Absteiger SV Gündringen sicherlich eine kleine Überraschung. Den ersten Dreier feierte Vöhringen II mit dem Heimerfolg gegen die SG Altheim-Grünmettstetten. Ebenfalls erfolgreich waren an diesem Wochenende der SV Tumlingen-Hörschweiler, die SGM Bildechingen-Nordstetten sowie Bezirksliga-Absteiger SF Salzstetten.

Binder und Majer treffen bei Heimsieg SG Vöhringen II – SG Altheim-Grünmettstetten 2:0 (1:0). Geglückte Saisonpremiere für die SG Vöhringen II, die ihr Heimspiel gegen ein glückloses Gästeteam aus Altheim-Grünmettstetten für sich entscheiden konnte. Aus Sicht von Gästetrainer Kevin Haase war die Niederlage seiner Mannschaft nicht unverdient. „Die haben es gut gemacht und kompakt verteidigt. Wir waren nach vorne heute einfach zu harmlos. Haben zwar gefühlte 70 Prozent Ballbesitz, machen aber viel zu wenig daraus.“ Vöhringen gelang Mitte der ersten Halbzeit durch Silas Binder der Führungstreffer und mit diesem knappen Resultat ging es in die Kabine. Den Ausgleichstreffer hatte Gästespieler Martin Becht auf dem Schlappen, der aber aus vier Metern den Ball in die Hände des Heimtorhüters schob. Nach einem Freistoß stellte Vöhringens Felix Majer kurz nach der Pause auf 2:0. Die Gäste blieben auch nach der Pause im Abschluss viel zu harmlos. Tore: 1:0 (Silas Binder, 23.), 2:0 (Felix Majer, 47.).

Vollmaringen erzielt fast den späten Ausgleich

TSV Haiterbach – SV Vollmaringen 2:1 (2:1). Im Gegensatz zum ersten Spiel hatten die Haiterbacher gegen den SV Vollmaringen Schwerstarbeit zu verrichten. Am Ende stand ein knapper 2:1 Erfolg der bereits zur Halbzeit feststand. Alle drei Treffer fielen nach ruhenden Bällen. Nach der Pause waren die Haiterbacher zwar weiter das spielbestimmende Team und mussten am Ende aber froh sein, dass den Gästen nicht noch der Ausgleich gelingen wollte.

Bereits in der Nachspielzeit hatte Vollmaringens Dennis Straub den Ausgleichstreffer auf seinem Schlappen. Die Haiterbacher konnten diese Situation aber noch klären. Ein Punktgewinn der Gäste wäre aber glücklich gewesen. Tore: 0:1 (Max Riexinger, 13.), 1:1 (Senad Abdagic, 36.), 2:1 (Yannik Bauer, 45.).

Keine Tore nach der Pause

SF Salzstetten – SG Empfingen II 3:1 (3:1). Die Sportfreunde Salzstetten haben ihren ersten Dreier eingefahren. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Salzstetten ging durch ein Eigentor des Empfingers Daniel Schima in Führung. Empfingen konnte durch einen fein herauskombinierten Treffer, abgeschlossen durch Florian Schweizer, ausgleichen. In der Folge war die Heimelf weiterhin das spielbestimmende Team, die sich durch die Treffer von Driton Sadriu und Ralf Wuzik einen Vorsprung zur Pause herausarbeiten konnten.

Auch nach der Pause gaben die Gastgeber weiterhin den Ton an und die Empfinger Zweite war mit der 1:3 Niederlage noch gut bedient. Tore: 1:0 (Eigentor, 4.), 1:1 (Florian Schweizer, 13.), 2:1 (Driton Sadriu, 21.), 3:1 (Ralf Wuzik, 33.).

Traumdebüt und dreifacher Torschütze

SV Tumlingen-Hörschweiler – SGM Rexingen/Dettingen/Betra 7:0 (3:0). Geglückter Start aus Sicht der Waldachtäler. Bei ihrer Saisonpremiere mussten die Gastgeber nach ihrem schnellen Führungstreffer ein, zwei gute Ausgleichschancen der Gäste überstehen, ehe sie auf drei Treffer davon ziehen konnten. Auch nach der Pause waren die Gastgeber das torgefährlichere Team und konnten ihre Führung weiter ausbauen.

Die Treffer gingen auf das Konto von Nick Störzer, Silas Beck und Matthis Johannsen. Somit ein geglückter Einstand für das neue Trainerduo Klaus Glöckle und Matthis Johannsen. Tore: 1:0, 6:0 (Silas Beck, 4./79.), 2:0, 3:0, 4:0 (Nick Störzer, 23./37./55.), 5:0, 7:0 (Matthis Johannsen, 62./89., Foulelfmeter).