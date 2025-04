Kreisliga A3: Trainer bleibt - SG plant Aufholjagd

Der Tabellenführer Ahldorf-Mühlen-Dettensee möchte gegen den SV Eutingen II seine Siegesserie fortsetzen. Die TSG Wittershausen ist gegen den Tabellenvorletzten SG Rohrdorf-Eckenweiler/Weitingen der klare Favorit. Am Tabellenende ist ein Heimerfolg für die SGM Sulz/ Sigmarswangen/Holzhausen gegen den Tabellenletzten fast schon Pflicht.

Die SG Altheim-Grünmettstetten konnte keines ihrer letzten drei Spiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte für sich entscheiden. Dadurch ist die Mannschaft von Kevin Haase auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Haase kann aber die letzten Ergebnisse seines Teams richtig einordnen. „Uns fehlen aktuell wichtige Spieler und das wirkt sich vor allem auf unser Spiel im letzten Drittel aus. Wir müssen jetzt in dieser Situation den Kopf oben behalten und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen.“

Im Spiel in Kaltbrunn erlitt Kevin Dettling eine schwere Knieverletzung und wird in dieser Saison keine Partie mehr bestreiten. Die Niederlagen beim SV Eutingen II und zu Hause gegen den SV Betzweiler-Wälde waren am Ende auch etwas unglücklich. „Mit tut es nur für die Mannschaft leid, dass wir gerade in der Tabelle etwas an Boden verlieren. Ich habe schon noch mit meiner Mannschaft im Ligaendspurt den Ehrgeiz, den einen oder anderen Platz in der Tabelle gut zu machen. Wir sind besser als der Tabellenplatz sechs, auf dem wir aktuell stehen.“

Anfang November war das Team von Haase im Aufstiegskampf dabei. Doch nach der überraschenden Heimniederlage gegen die SGM Rexingen/ Dettingen und dem Unentschieden bei der SG Empfingen II hatte sich dies erledigt.

Nachfolger wird gesucht

Der A-Ligist ist ganz offensichtlich mit der Arbeit seines Trainers sehr zufrieden und hat dessen Vertrag um ein Jahr verlängert. „Das hat mich natürlich gefreut, dass ich auch in der kommenden Saison hier als Trainer arbeiten darf. Das ging ganz geräuschlos über die Bühne.“ Dagegen wird sein Co-Spielertrainer Sven Saile, der gleichzeitig auch die meisten Tore geschossen hat, nicht mehr das Trikot des A-Ligisten tragen. „Sven hat der Mannschaft mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen bei uns aufhören wird.“ Die Suche nach einem Nachfolger ist in vollem Gange.