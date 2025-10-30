Kreisliga A3: Tabellendritter Bildechingen/Nordstetten will den Ersten ärgern

Die SGM Bildechingen/Nordstetten will den Sportfreunden aus Salzstetten am Wochenende das Leben schwer machen.
Auf die SGM Bildechingen/Nordstetten wartet an diesem Wochenende mit der Auswärtspartie in Salzstetten die aktuell schwierigste Aufgabe in der Liga. Die Sportfreunde Salstetten zeigten sich nach ihrem Abstieg sehr souverän und sind als einzige Mannschaft in der Liga noch ungeschlagen. Erster Verfolger ist aktuell der SV Tumlingen-Hörschweiler, der sich zuletzt im Verfolgerduell in Oberschwandorf durchsetzen konnte und an diesem Wochenende seine positiv Lauf gegen die Gäste aus Altheim-Grünmettstetten fortsetzen möchte. Im Tabellenkeller empfängt die Vöhringer Zweite das Tabellenschlusslicht aus Gündringen. Der immer noch sieglose SV Gündringen erhofft sich in diesem Spiel endlich den ersten Dreier.