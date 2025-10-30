Kreisliga A3: Tabellendritter Bildechingen/Nordstetten will den Ersten ärgern

Die SGM Bildechingen/Nordstetten will den Sportfreunden aus Salzstetten am Wochenende das Leben schwer machen.

Auf die SGM Bildechingen/Nordstetten wartet an diesem Wochenende mit der Auswärtspartie in Salzstetten die aktuell schwierigste Aufgabe in der Liga. Die Sportfreunde Salstetten zeigten sich nach ihrem Abstieg sehr souverän und sind als einzige Mannschaft in der Liga noch ungeschlagen. Erster Verfolger ist aktuell der SV Tumlingen-Hörschweiler, der sich zuletzt im Verfolgerduell in Oberschwandorf durchsetzen konnte und an diesem Wochenende seine positiv Lauf gegen die Gäste aus Altheim-Grünmettstetten fortsetzen möchte. Im Tabellenkeller empfängt die Vöhringer Zweite das Tabellenschlusslicht aus Gündringen. Der immer noch sieglose SV Gündringen erhofft sich in diesem Spiel endlich den ersten Dreier.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Kreisliga A3 SG Vöhringen II verliert Kellerduell Die SGM Rexingen/Dettingen/Betra hat sich nicht ganz unverdient in Vöhringen durchgesetzt. Die SGM Bildechinge/Nordstetten hat sich dank des knappen Heimerfolges zuletzt gegen den 1. FC Egenhausen wieder den vierten Tabellenrang gesichert. Deren nimmermüder Spielertrainer Mehmet Özkoyuncu zeigt sich zufrieden mit der bisherigen Bilanz seiner Mannschaft. „Wir sind zufrieden mit unserer bisherigen Ausbeute. In den Spielen gegen den SV Tumlingen-Hörschweiler (0:5) oder auch bei der SGM Rexingen/Dettingen (2:8) lief nicht so viel zusammen. Prinzipiell verliere ich lieber einmal deutlich als mehrmals knapp. Wir haben in den Spielen danach gezeigt, dass wir die richtigen Lehren aus den beiden hohen Niederlagen gezogen haben.“

Rückkehrer im Mittelfeld

Prinzipiell traut Özkoyuncu seiner Mannschaft auch in dieser Saison sehr viel zu. Für den Aufstieg dürfte aber in erster Linie der kommende Gegner aus Salzstetten und gleich danach der SV Tumlingen-Hörschweiler in Frage kommen. Danach ist auch für die SGM Bildechingen/Nordstetten sehr viel möglich, zumal diese sich vor der Saison verstärken konnten. Aaron Jung kehrte nach zwei Spielzeiten von der SG Empfingen zu seinem Heimatverein zurück und spielt im zentralen defensiven Mittelfeld gemeinsam mit Lukas Göttler. Marco Trombetta ist ein typischer Wandspieler, der ein Jahr für die SF Salzstetten gespielt hat. Beide Spieler haben im Heimspiel gegen Egenhausen getroffen.

Mit dem 35-jährigen Yasin Erdem hat der A-Ligist ein weiteres Ass im Ärmel. „In seinem Alter habe ich noch in der Landesliga gespielt. Er muss nur erst richtig fit werden, dann wird er uns mit seinen fußballerischen Fähigkeiten sicher weiterhelfen und das eine oder andere Tor für uns schießen“, so Özkoyuncu.

Tabellenführer ärgern

Jetzt gilt aber die ganze Aufmerksamkeit der Partie beim Tabellenführer in Salzstetten. „Den Tabellenführer wollen wir ärgern und ihm im besten Fall die erste Niederlage zufügen. Mal sehen, ob wir dazu in der Lage sein werden.“