Kreisliga A3: SV Oberiflingen will oben anknüpfen und plant für die nächste Saison

Der SV Oberiflingen ist mit zwei Siegen aus der Winterpause gestartet. So kann es nach Wunsch ihres Trainers Patrick Haug weitergehen. Die Siege gegen die Empfinger Zweite und zuletzt gegen die SGM Rexingen/Dettingen waren alles andere als selbstverständlich. Seit sich die personelle Situation bei der Mannschaft von Wasserturm entspannt hat, läuft es wieder besser. Das sah schon mal ganz anders aus, so Oberiflingens Übungsleiter. „In Sigmarswangen standen uns in der Vorrunde von unserem Stammkader nur noch vier Spieler zur Verfügung. Darum waren wir im Monat Oktober nicht konkurrenzfähig und haben fast alle Spiele verloren.“