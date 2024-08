Kreisliga A3: SV Eutingen II – nicht nur ein Anhängsel der „Ersten“

1 Marcel Dettling (in Rot) und der SV Eutingen II wollen sich in der Kreisliga A halten. Foto: Andreas Wagner

Aufsteiger SV Eutingen II hat nach dem gelungenen Auftakt in der Kreisliga A3 ein Derby vor sich.









Am dritten Spieltag stechen zwei Partien heraus. In Oberiflingen am Wasserturm möchten die Gastgeber den bisher verlustpunktfreien SC Kaltbrunn die erste Niederlage beibringen. Auch für die SG Ahldorf-Mühlen- Dettensee steht mit dem Heimspiel gegen die Empfinger Zweite die vermeintlich erste richtige Aufgabe in dieser Saison vor der Brust. Aber auch nur, wenn die Empfinger personell gut aufgestellt sein sollten. Im Tabellenkeller hoffen die Mannschaften auf ihre ersten Erfolgserlebnisse in dieser Saison.