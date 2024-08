Kreisliga A3 Süd: Wiederaufstieg ist das klare Ziel der SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee

1 Matthias Hellstern (in Grün) und die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee haben das Saisonziel in der Kreisliga klar im Kopf. Foto: Wolfgang Soell

Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee will es schaffen, direkt wieder in die Bezirksliga zurückzukehren. Froh ist man, dass ein wichtiger Leistungsträger wieder fit ist.









Der Bezirksliga-Absteiger Ahldorf-Mühlen/ Dettensee ist mit einem Kantersieg gegen die überforderten Gäste aus Rexingen/Dettingen in die Saison in der Kreisliga A3 Süd gestartet. Klares Ziel für die Mannschaft von Sven Hayer ist, der direkte Wiederaufstieg. Trotz einer überragenden zweiten Halbserie konnte Hayers Vorgänger auf der Trainerbank, Jürgen Thomas, den Abstieg nicht verhindern. Am Ende fehlte nicht viel und die Mannschaft hätte das unmöglich erscheinende noch wahr gemacht.