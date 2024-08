Kreisliga A3 Süd: Last-Minute-Erfolg für die TSG Wittershausen

1 Raphael Hopf (in Blau) traf beim Sieg in Schopfloch zweimal für die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee. Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Soell

Die beiden Topfavoriten die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee und die TSG Wittershausen habe ihre Hausaufgaben in der Kreisliga A3 Süd gemacht.









Dabei glückte der TSG bei der Empfinger Zweiten ein Last-Minute-Sieg. Ebenfalls die volle Punkteausbeute hat bisher auch der SC Kaltbrunn, der in Bildechingen seine starke Frühform mit einem Auswärtserfolg untermauerte. Die ersten Dreier glückten der SGM Rexingen/Dettingen, dem SV Oberiflingen und dem SV Betzweiler-Wälde. SGM Dettlingen-Bittelbronn/ Schopfloch/Dießen – SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee 1:6 (0:5). Die Partie nahm auf dem Schopflocher Pfaffenholz den zu erwartenden Verlauf. Die Hayer-Truppe drückte von Beginn an aufs Tempo und die Gastgeber igelten sich mit Mann und Maus in der eigenen Spielhälfte ein. Zur Pause lag der Favorit deutlich auf Kurs. Sehenswert war vor allem der Treffer zum 5:0-Halbzeitstand. Nach einem Diagonalball beförderte Raphael Hopf die Maßflanke von Pascal Trick per Kopf ins Gehäuse der Gastgeber.