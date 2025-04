Kreisliga A3: Spitzenduell – Ahldorf-Mühlen siegt souverän

1 Die SGM Ahldorf-Mühlen/Dettensee (in Weiß) konnte ihre Tabellenführung behaupten. Foto: Andreas Wagner

Die SGM Ahldorf-Mühlen/Dettensee bleibt mit einem 5:1-Sieg Tabellenführer. Wittershausen siegt knapp in Kaltbrunn, während Altheim-Grünmettstetten verliert und der Abstand wächst. Am Tabellenende feiern Talheim, Eutingen II und Horb wichtige Siege.









Die SGM Ahldorf-Mühlen/Dettensee verteidigt an diesem Wochenende ihre Tabellenführung in der Kreisliga A3. Und das mit einem klaren 5:1 Erfolg in Nordstetten. Der erste Verfolger bleibt weiterhin die TSG Wittershausen, die sich in Kaltbrunn nur knapp durchsetzen konnte. Die SG Altheim-Grünmettstetten verlor ihr Spiel gegen die Eutinger Zweite, sodass die TSG ihren Vorsprung auf die Verfolger etwas ausbauen konnte. Am Tabellenende feierten die Talheimer, der SV Eutingen II und der FC Horb wichtige Siege. Die SG Empfingen II – SGM Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen musste aufgrund von Personalmangel der Gäste abgesagt werden. SGM Bildechingen/Nordstetten – SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee 1:5 (0:1). Die Gäste aus Ahldorf-Mühlen/Dettensee setzten sich souverän mit 5:1 durch. Raphael Hopf und Tobias Schmollinger trafen jeweils doppelt und trugen maßgeblich zum Erfolg der Gäste bei. Die Gastgeber aus Nordstetten kamen nach einem frühen 0:2-Rückstand durch Max Laudenbach (61.) zwar zum Anschlusstreffer, doch die Gäste hatten das Spiel zu jeder Zeit im Griff. Besonders Hopf steuerte mit einem sehenswerten Kopfballtor (77.) das 4:1 bei und sorgte somit für die Entscheidung.