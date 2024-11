1 In Talheim ereignete sich ein torreiches 2:2. Foto: Andreas Reutter

An der Tabellenspitze gibt es keine Veränderung, während die Verfolger kämpfen müssen.









An der Tabellenspitze gibt es nichts Neues: Das Spitzenduo gewann seine Spiele souverän, während die Verfolger Federn lassen mussten. Der SC Kaltbrunn verlor gegen die formstarke Empfinger Zweite, und die SG Altheim-Grünmettstetten kam in Obertalheim nicht über ein Unentschieden hinaus. Am Tabellenende gewann die Eutinger Zweite beim Schlusslicht in Dießen.