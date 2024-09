Kreisliga A3: So startet die SG Altheim-Grünmettstetten die Aufholjagd

1 Vor dem Tor geht’s rund: Am Ende setzte sich die TSG Wittershausen gegen den FC Horb mit 5:3 durch. Foto: Andreas Wagner

In der Kreisliga A3 werden die beiden führenden Teams nur vom Torverhältnis getrennt. In Horb machte die SG Altheim-Grünmettstetten nach 0:2 Rückstand ein Comeback in der Nachspielzeit









Link kopiert



An der Tabellenspitze der Kreisliga A3 kam es dank des ersten Punktverlustes der SG Ahldorf-Mühlen/ Dettensee zum Zusammenschluss an der Tabellenspitze. Da die TSG Wittershausen und der SC Kaltbrunn jeweils gewonnen haben. Die Hayer-Truppe führt die Tabelle an nur aufgrund des besseren Torverhältnisses. Den ersten Sieg verpasste die Rohrweiler Spielerkombi sehr knapp im Auswärtsspiel in Rexingen. In der Nachspielzeit gelang deren Spielertrainer Mahir Savranlioglu noch der Ausgleichstreffer. SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee – SGM Sulz/Sigmarswangen/Holzhausen 1:1 (1:0). Die SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee hat erstmals in der Saison ein Punktspiel nicht für sich entscheiden können. Deren Trainer Sven Hayer sprach von einer gerechten Punkteteilung. „Die Gäste haben es gut gemacht und haben den einen oder anderen Spieler aus der Ersten spielen lassen. Wir waren heute nicht bei 100 Prozent und haben nach unserem Führungstreffer das 2:0 verpasst. Der Ausgleich war sicherlich vermeidbar. Aus dem Spiel heraus, glaube ich, wäre den Gästen heute kein Treffer gelungen. Der kleine Platz in Dettensee ist den Gäste auch entgegen gekommen.“ Der Hayer-Truppe gelang in der achten Spielminute die Führung. Nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten legte Raphael Hopf per Kopf den Ball zurück und Tobias Schmollinger war zur Stelle. Eine gute Chance von Nick Schober machte der Gästetorhüter zunichte. Außerdem pfiff die Schiedsrichterin eine gute Kontersituation der Gastgeber wegen einer vermeintlichen Abseitsposition aus Sicht der Gastgeber versehentlich ab. Auch nach dem Seitenwechsel fiel es den Gastgebern schwer, gegen die gut gegen den Ball agierenden Gäste, durchzusetzen. Nach einem weiten Flankenschlag verlor die Heimelf Jan Meyer aus den Augen der per Kopf für den Ausgleich sorgte. Unterm Strich verdienten sich die Gäste die Punkteteilung für ihren couragierten Auftritt auf dem Sportplatz in Dettensee. Tore: 1:0 Tobias Schmollinger (8.), 1:1 Jan Meyer (78.). SG Altheim-Grünmettstetten – SGM Bildechingen/ Nordstetten 3:2 (0:1). Eine Partie mit viel Spannung konnten die Gastgeber in den Schlussminuten noch für sich entscheiden. Für Altheim-Grünmettstettens Trainer Kevin Haase ein am Ende etwas glücklicher Dreier. „Die Gäste haben es lange Zeit richtig gut gemacht, vor allem gegen den Ball und wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. In der Schlussphase konnte wir uns steigern und der Sieg ist am Ende etwas glücklich.“ Zwei in der Entstehung, etwas kuriose Treffer von Gästespielertrainer Mehmet Özkoyuncu, brachte die Gäste völlig verdient mit 2:0 in Führung. In der Schlussphase holten die Gastgeber Tor um Tor auf. Fabian Seid (83.) und Kevin Dettlinger (86.) glichen die Begegnung innerhalb weniger Minuten aus und es sollte noch besser kommen. In der Nachspielzeit wurde den Gastgebern noch ein Strafstoß zugesprochen, den am Ende Sven Saile noch zum Sieg seiner Mannschaft verwandeln sollte.Tore: 0:1 Mehmet Özkoyuncu (18.,52.), 1:2 Fabian Seid (83.), 2:2 Kevin Dettling (86.), 3:2 Sven Saile (90.+6., Foulelfmeter).