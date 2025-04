1 Matthias Mock zeigt es an: Der Weg für seine Empfinger soll wieder nach oben führen. Foto: Andreas Wagner

Matthias Mock und die SG Empfingen II möchten an diesem Spieltag die Negativserie beenden. Richtig erklären kann sich der Spielertrainer, der zum Saisonende aufhört, den schlechten Lauf allerdings nicht.









An der Tabellenspitze steht Ahldorf-Mühlen-Dettensee vor einer schweren Auswärtsaufgabe beim Tabellendritten in Nordstetten. Nicht weniger richtungsweisend sind die Spiele im Tabellenkeller in Sigmarswangen und in Horb.