Kreisliga A3: SG Vöhringen II – Der Nachrücker will’s schaffen

Für die Teams in der Kreisliga A3 stehen ganz neue Begegnungen an. Trotzdem gibt es klare Favoriten für den Aufstieg. Die SG Vöhringen II will dagegen nur den Klassenerhalt.
In der Kreisliga A3 fällt an diesem Wochenende der Startschuss. Da sich der Bezirk noch mitten in der Reform befindet, gab es in der Liga ein großes Kommen und Gehen. Nur knapp die Hälfte der Mannschaften blieb der Staffel erhalten. Aus der Bezirksliga konnte die SF Salzstetten und der SV Gündringen den Abstieg nicht verhindern. Aus der Staffel A2 wechselten die Mannschaften der Spvgg Oberschwandorf, der TSV Haiterbach und mit dem SV Vollmaringen ein alter Bekannter in die Staffel.