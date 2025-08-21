Kreisliga A3: SG Vöhringen II – Der Nachrücker will’s schaffen

Für die Teams in der Kreisliga A3 stehen ganz neue Begegnungen an. Trotzdem gibt es klare Favoriten für den Aufstieg. Die SG Vöhringen II will dagegen nur den Klassenerhalt.

In der Kreisliga A3 fällt an diesem Wochenende der Startschuss. Da sich der Bezirk noch mitten in der Reform befindet, gab es in der Liga ein großes Kommen und Gehen. Nur knapp die Hälfte der Mannschaften blieb der Staffel erhalten. Aus der Bezirksliga konnte die SF Salzstetten und der SV Gündringen den Abstieg nicht verhindern. Aus der Staffel A2 wechselten die Mannschaften der Spvgg Oberschwandorf, der TSV Haiterbach und mit dem SV Vollmaringen ein alter Bekannter in die Staffel.

Mögliche Aufstiegsaspiranten sind die Absteiger SF Salzstetten oder auch der 1. FC Egenhausen, der im Vorjahr in der A1 noch knapp gescheitert ist. In der 13er Staffel gibt es vier Absteiger.

Unsere Empfehlung für Sie Auftakt in der Kreisliga B Die Liga geht in neuer Form an den Start Für die Fans der Kreisliga B hat das Warten ein Ende: Die drei Staffeln im Nordschwarzwald starten am Samstag in die Ligasaison 2025/26.

Die Salzstetter starten auswärts in Vollmaringen und Gündringen bei der SGM Bildechingen/Nordstetten. Etwas überraschend hat die Vöhringer Zweite als letztjähriger Tabellendritter das Aufstiegsrecht wahrgenommen. Die vor den Vöhringer platzierten Mannschaften SV Gültlingen II und die SG Felldorf-Bierlingen II hatten sich dagegen entschieden.

Die Gründe der Vöhringer Zweiten für den Aufstieg sind nachvollziehbar. Ihr erfahrener Trainers Knud Herr erklärt dazu. „Wir haben die Spieler in einer Mannschaftssitzung befragt, ob sie als Nachrücker aufsteigen wollen und sie haben sich dafür entschieden. Wir wollten der Mannschaft und den Spielern die Möglichkeit geben, auch einmal eine Klasse höher zu spielen, um sich weiterzuentwickeln. Dass es für uns schwer werden wird, in der Liga drin zu bleiben, ist allen klar.“

Großer Kader

Herr ist im Bezirk Nordschwarzwald kein unbeschriebenes Blatt. Zuvor war er bei unter anderem bei der SG Hopfau/Leinstetten und der SG Busenweiler-Römlinsdorf als Trainer tätig. Sportlich wird die Saison für die Mannschaft von der Festallee natürlich eine große Herausforderung. Gut aus Sicht des Aufsteigers, dass die Vöhringer Zweite auf einen relativ großen Kader zurückgreifen kann.

Oberste Priorität hat aber die sportliche Entwicklung der Ersten, die in der vergangenen Saison den Abstieg aus der Bezirksliga nicht verhindern konnte. Damit stellt die SG Vöhringen mit ihren aktiven Fußballern zwei A-Ligisten. Die Erste unter Führung von Denis Gonczsz dürfte den direkten Wiederaufstieg in Angriff nehmen wollen.

Schmerzhafter Abgang

Bei der Zweiten hat mit Dominik Vosseler ein erfahrener Spieler seine Laufbahn beendet. „Das tut uns schon weh. Die Mannschaft hat aber eine gute Altersstruktur und lebt von ihrem guten Kollektiv. Zu den Führungsspielern gehören Fabio Baumann und Dario Vosseler.“

Unsere Empfehlung für Sie Jascha Fauß mit Viererpack Neuzugang trifft viermal bei SV Eutingen Debüt Ein Wechsel, der sich sofort auszahlt: Jascha Fauß hat bei seinem ersten Pflichtspiel für den SV Eutingen gleich viermal getroffen und findet viel Lob für sein neues Team.

Im Bezirkspokal konnten die Vöhringer ihr Qualirundenspiel personellbedingt nicht austragen und musste die angesetzte Partie gegen die Freudenstädter Zweite absagen. Das sieht ihr Trainer Knud Herr aber nicht als schlechtes Omen für den Rundenstart. „Da sieht es personell schon wieder besser aus in unserem Startspiel gegen Oberschwandorf.“ Diese, so Knud Herr, sind wohl vor allem in der Offensive sehr stark . Der Trainer hofft aber darauf, dass seine Mannschaft sich in ihrem ersten Pflichtspiel gut präsentieren wird.