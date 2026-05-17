Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern: SGM Nusplingen/Obernheim macht Meisterschaft perfekt

Mit einem 3:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Bitz macht Nusplingen/Obernheim in der Kreisliga A3 die Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern perfekt.
Die Entscheidung in der Kreisliga A Staffel 3 ist gefallen. Nach 90 Minuten auf dem Rasenplatz in Nusplingen war jedoch noch fünf Minuten Geduld gefragt. Im Parallelspiel zwischen der SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim stand es 1:1. Während die Spieler aus Nusplingen und Obernheim freudig warteten, kam schließlich die Meldung: „die Partie in Unterdigisheim ist aus.“ Die Meisterschaft und die damit verbundene Rückkehr in die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern war somit für die Sisto-Elf vorzeitig eingetütet.