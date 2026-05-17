Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern: SGM Nusplingen/Obernheim macht Meisterschaft perfekt

Mit einem 3:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Bitz macht Nusplingen/Obernheim in der Kreisliga A3 die Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern perfekt.

Die Entscheidung in der Kreisliga A Staffel 3 ist gefallen. Nach 90 Minuten auf dem Rasenplatz in Nusplingen war jedoch noch fünf Minuten Geduld gefragt. Im Parallelspiel zwischen der SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim stand es 1:1. Während die Spieler aus Nusplingen und Obernheim freudig warteten, kam schließlich die Meldung: „die Partie in Unterdigisheim ist aus.“ Die Meisterschaft und die damit verbundene Rückkehr in die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern war somit für die Sisto-Elf vorzeitig eingetütet.

Die Geschichte der Partie gegen Bitz ist schnell erzählt. Gegen ersatzgeschwächte Gäste - sogar Trainer Tolga Yigitbas kam zu seinem ersten Saisoneinsatz - agierten der Tabellenführer spielerisch kontrolliert. Die beiden Tore in den ersten 45 Minuten wurden schön herausgespielt. Beim 1:0 brachte ein langer Einwurf Verwirrung in die Bitzer Reihen, die flache Hereingabe von Julian Häring verwertete in der Mitte Torjäger Leon Klaiber. Beim 2:0 ging es über die linke Seite. Nach einem schönen Pass in die Tiefe kam wieder die Hereingabe und dieses Mal stand Marco Friz goldrichtig.

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Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste und hatten drei gute Torchancen - die beste durch den eingewechselten Cevin Klein der kurz vor Schluss Benjamin Moser im SGM-Tor mit einem Heber überraschen wollte - doch wieder blieb Nusplingen/Obernheim ohne Gegentor. „Uns hat in dieser Saison eine stabile Defensive ausgezeichnet, vorne sind wir jederzeit für ein Tor gut. Unser Vorteil war auch die Kaderbreite“, ordnete Trainer Enrico Sisto ein.

3:0 als Vorentscheidung

Mit dem 3:0 in der 59. Minute, wiederum durch Leon Klaiber, war die Messe gelesen. Der Stürmer schlenzte den Ball flach ins rechte Toreck, Sportfreunde-Keeper Marc Uhlig hätte den Ball sicher pariert, doch ein Platzfehler ließ den Ball unhaltbar über den Torhüter steigen und schließlich im Tornetz landen.

„Bitz hat sich tapfer gewehrt. Wir sind in den zweiten 45 Minuten etwas fahrlässig mit unseren Torchancen umgegangen“, analysierte Sisto. Die Böttingen-Niederlage der Vorwoche habe man schnell abgehakt. Es sei nur die Frage gewesen, ob die SGM am Sonntag auf dem heimischen Rasen schon die Meisterschaft feiern dürfe oder in der kommenden Woche auswärts. Letztlich habe die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim dem Primus den Gefallen getan.

„Wir hatten in dieser Saison ganz wenige Ausfälle, hatten über 90 Prozent Trainingsbeteiligung. Es war eine Teamleistung“, so Sisto; das untermauern auch 83 geschossene Tore und nur 18 Gegentore. Verabschiedet wurde beim vorletzten Heimspiel Mittelfeldspieler Martin Siber, der zur neuen Saison Spielertrainer beim SV Egesheim wird. Fest steht auch, dass Sebastian Moser sich dem SV Zimmern anschließen wird.

Yigitbas gratuliert Meister

Während auf dem Platz gefeiert und gesungen wurde, gingen die Sportfreunde erhobenen Hauptes vom Platz. Trainer Tolga Yigitbas sagte: „Wir hatten Urlauber, Kranke und zwei Gelb-Gesperrte, deshalb musste ich auch noch fünf Minuten aushelfen. Gratulation an die SGM Nusplingen/Obernheim. Sie sind verdient Meister geworden. Wir haben nach der Pause Gas gegeben. Ein Tor hätten wir verdient gehabt.“ SGM Nusplingen/Obernheim: B. Moser - Häring (68. Iacobello), Martin Friz, M. Siber (78. Schmieder), Marco Friz, Bayer, Butz, Henssler (82. Schellinger), Klaiber, N. Siber (64. Manuel Friz), Hager. Sportfreunde Bitz: Uhlig - Novotny, Witzemann (88. Yigitbas), Schulze-Temming, Klaszka, Schröder (81. Klein), Gutzmann, Remche, Vujacic, Vogel, Conzelmann (70. Marcel Uhlig). Tore: 1:0, 3:0 Leon Klaiber (4./59.), 2:0 Marco Friz (23.). Schiedsrichter: Kai Becherer (Donaueschingen). Zuschauer: 180.