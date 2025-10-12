Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern: FC Winterlingen und FC Onstmettingen feiern erste Siege der Saison

Die Teams aus Winterlingen und Onstmettingen dürfen ebenso jubeln wie Nusplingen/Obernheim. Einen Coup verpasst Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim.
Gleich doppelt gefordert war an diesem Wochenende der FC Winterlingen. Am Freitagabend unterlag man dem starken SV Tuningen mit 1:2. Abdul-Karim Aziz hatte zwar den 1:1-Ausgleich besorgt, doch die Gäste kamen spät zum Siegtreffer. Thibaud Natschke traf in der 94. Minute. „Sie haben verdient gewonnen. Am Ende war es eine Unachtsamkeit, die zum Siegtreffer führte“, so FCW-Trainer Florian Roppel.