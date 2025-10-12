Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern: FC Winterlingen und FC Onstmettingen feiern erste Siege der Saison

Die Teams aus Winterlingen und Onstmettingen dürfen ebenso jubeln wie Nusplingen/Obernheim. Einen Coup verpasst Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim.

Gleich doppelt gefordert war an diesem Wochenende der FC Winterlingen. Am Freitagabend unterlag man dem starken SV Tuningen mit 1:2. Abdul-Karim Aziz hatte zwar den 1:1-Ausgleich besorgt, doch die Gäste kamen spät zum Siegtreffer. Thibaud Natschke traf in der 94. Minute. „Sie haben verdient gewonnen. Am Ende war es eine Unachtsamkeit, die zum Siegtreffer führte“, so FCW-Trainer Florian Roppel.

Am Sonntag stand dann schon das nächste Heimspiel an, dieses Mal war Fatih Spor Spaichingen zu Gast – aus Winterlinger Sicht klappte es dabei endlich mit dem ersten Saisonsieg. Abdul-Karim Aziz (25.), Marcel Schick (68.), Florian Gulde (78.) und Dorian Balzer (90+2.) waren beim 4:0 die Torschützen. Der Coach gab zu Protokoll: „Meine Jungs waren sehr müde, wir haben uns in der 1. Halbzeit schwer getan und hatten auch etwas Glück. Die drei Punkte waren am Ende aber sehr verdient und wir sind erleichtert.“

Wichtiger Erfolg

Ebenfalls den ersten Saisonsieg feierte der FC Onstmettingen. Das 2:0 im Kellerduell gegen die FSV Schwenningen war zugleich eine optimale Premiere für den neuen Coach Thomas Schaupp. Justin Strausdat markierte in Minute 29 das 1:0. Der zur Halbzeit einwechselte Andreas Hafke erhöhte dann in der 90. Minute auf 2:0 und machte den Heimsieg perfekt. Schwenningen (bisher zwei Punkte) ist damit das einzige Team der Liga ohne Sieg.

Am anderen Ende der Tabelle steht weiterhin die SGM Nusplingen/Obernheim. Gegen den SV Dotternhausen II ließ der Spitzenreiter nichts anbrennen. Leon Klaiber (10, 65.), Julian Häring (23.) und Christian Butz (68.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Erster Verfolger bleibt der SV Böttingen, welcher sich in Gosheim 1:0 durchsetzte.

Spätes Remis

Die spektakulärste Partie des Spieltages gab es in Unterdigisheim. Die heimische SGM und der SV Tuningen trennten sich 4:4-Unentschieden. Bitter aus Sicht der Hausherren: Michael Riester stellte in der 83. Minute auf 4:2, zudem war man zu diesem Zeitpunkt schon in Überzahl. Can Stegmann (89 und 94.) sorgten aber wieder einmal für späte Tuninger Tore und damit das Remis.

Bitz bestätigt gute Form

Gut in Schuss sind die Sportfreunde in Bitz. Das 3:0 bei der SGM Endingen/Erzingen/Roßwangen war der dritte Pflichtspielerfolg in Serie. Alexander Klaszka traf doppelt, außerdem war Sergej Remche erfolgreich. Zudem setzte sich Frittlingen/Wilfingen auf eigenem Platz mit 4:2 gegen Dürbheim/Mahlstetten durch.