Kreisliga A3: Salzstetten macht es zweistellig – Tumlingen-Hörschweiler mit Kampf

Tabellenführer SF Salzstetten feierte im ungleichen Duell gegen die bereits abgestiegene Vöhringer Zweitvertretung ihren höchsten Saisonsieg und machte es am Ende zweistellig. Bereits zur Pause deutete sich beim Zwischenstand der Sportfreunde von 6:0 ein deutlicher Sieg an. Auch nach der Pause ließ der Gastgeber nicht nach. Driton Sadriu war dabei mit vier Treffer der erfolgreichste Torschütze in den Reihen der Gastgeber.

Der Punkteabstand zu den nächsten Verfolgern TSV Haiterbach und dem SV Tumlingen-Hörschweiler bleibt indes gleich. Der TSV Haiterbach gewann seine Partie bei der abstiegsbedrohten SGM Rexingen/Dettingen/Betra. Bis zur 70. Minute war die Partie nicht nur vom Ergebnis völlig offen. Ein diskutabler Foulelfmeter zugunsten der Haiterbacher war der Knackpunkt der Partie. Zuvor scheiterte aufseiten der Gastgeber Sasa Pavic am gut reagierenden Haiterbacher Keeper Mario Sailer.

Kein Spaziergang

Auch der Heimerfolg des SV Tumlingen-Hörschweiler gegen die abstiegsbedrohten Horber war alles andere als ein Spaziergang. Tumlingen-Hörschweilers Trainer Klaus Glöckle zollte den Horbern für ihre Leistung Respekt. „Die haben uns das Leben heute richtig schwer gemacht. Wichtig war für uns uns, dass wir geduldig geblieben sind.“ Nach der schnellen Führung der Heimelf durch den Treffer des A-Jugendlichen Henry Schäfle blieb es bis zur Halbzeit bei der knappen Führung der Gastgeber. Fast schon aus heiterem Himmel konnten die Horber in der 55. Minute durch ihren Torjäger Bastian Weinstein zum 1:1 ausgleichen. Der SV Tumlingen-Hörschweiler schüttelte sich kurz und stellte in der 63. Minute den alten Abstand wieder her. Julian Bitsch traf per Abstauber. Fünf Minuten vor Schluss sorgte Nick Störzer nach einem gut ausgespielten Konter für den Schlusspunkt zum 3:1 Heimerfolg.

Schiedlich, friedlich wurden die Punkte in Egenhausen geteilt. Damit konnte der gastgebende 1. FC Egenhausen zumindest den Abstand auf den SV Gündringen von vier Punkten weiter wahren. In einer Partie mit wenigen Torraumszenen gelang dem SV Gündringen durch einen Sonntagsschuss von Djordje Aleksiy in der 53. Minute die überraschende Führung. Die Egenhausener war über weite Strecken die tonangebende Mannschaft ohne große Durschlagskraft nach vorne. Auch hier musste ein Standard helfen, für den Ausgleich zu sorgen. Ein Egenhausener Eckball rutschte in der 72. Minute durch und Corbinian Wolf hatte wenig Mühe das Spielgerät über die Linie zu drücken.

Etwas schmeichelhaft

Drei wichtige Punkte sicherte sich die Empfinger Zweite im Duell gegen die Gästemannschaft aus Oberschwandorf. Der Sieg der Empfinger war am Ende etwas schmeichelhaft. Schmeichelhaft deshalb, da die Oberschwandorfer bis zur Empfinger Führung ein deutliches Chancenplus vorweisen konnten. Ein gut aufgelegter Empfinger Torhüter Levin Schweizer und eigenes Unvermögen standen einer Oberschwandorfer Führung im Wege. Bei der Empfinger Führung durch ihren Rückkehrer Lenny Brendle übersah die Schiedsrichterin eine klare Abseitsposition. Oberschwandorf konnte durch einen Foulelfmeter die Partie ausgleichen, ehe auf der Gegenseite Lenny Brendle mit seinem Treffer zum Endstand von 2:1 seiner Mannschaft drei enorm wichtige Punkte sicherte.