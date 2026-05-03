Kreisliga A3: Salzstetten macht es zweistellig – Tumlingen-Hörschweiler mit Kampf

Die Verfolger des Tabellenersten aus Salzstetten siegten ebenfalls. Beide taten sich allerdings schwer.
Tabellenführer SF Salzstetten feierte im ungleichen Duell gegen die bereits abgestiegene Vöhringer Zweitvertretung ihren höchsten Saisonsieg und machte es am Ende zweistellig. Bereits zur Pause deutete sich beim Zwischenstand der Sportfreunde von 6:0 ein deutlicher Sieg an. Auch nach der Pause ließ der Gastgeber nicht nach. Driton Sadriu war dabei mit vier Treffer der erfolgreichste Torschütze in den Reihen der Gastgeber.